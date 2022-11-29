Şahan Gökbakar kimdir, nereli? Şahan Gökbakar hangi filmlerde oynadı?

29 Kasım 2022 Salı, 15:29

Recep İvedik 7 filminin fragmanının yayımlanmasıyla birlikte, ''Recep'' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Şahan Gökbakar gündem oldu. Sevenleri Gökbakar'ın yaşamını ve kariyerini merak etti. İşte ayrıntılar...

ŞAHAN GÖKBAKAR KİMDİR?

Şahan Gökbakar, 22 Ekim 1980'de İzmir'de doğdu. Okul hayatına Ankara'da başlayan Gökbakar, ilk, orta, lise öğrenimini ODTÜ Koleji'nde tamamladı. ODTÜ Koleji'nde 1997-1998 eğitim döneminde Sosyal Bilimler Bölümü'nü bitirdi. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümüne 350 kişi arasında ilk dörde girerek dahil olmayı başardı ve buradan 2002'de mezun oldu.

Mezuniyetinden sonra İstanbul'a yerleşen Gökbakar, bir süre çeşitli reklam seçmelerine katılarak şansını denedi. Sonrasında ''Zıbın'' isminde, çoğu reklam ve olayları alaya alırken mizah ve düşünceyi birleştiren bir program hazırladı ve bu program 2003'ü 2004'e bağlayan yılbaşı gecesi TV8'de yayımlandı. TRT 1'de pazar günleri canlı yayımlanan "7. Gün" programında beş hafta boyunca sunuculuk yaptı. Ardından daha önce Kamil Güler'in sunduğu Zoka isimli gizli kamera yarışma programının sunuculuğunu ve oyunculuğunu yapmaya başladı ve 13 bölüm devam ettirdi. Bu programdan sonra TV8'de Alper Mestçi ile beraber ''Dikkat Şahan Çıkabilir'' isminde bir antimedya-skeç şov hazırladı ve bir sezonu 15 bölüm ile geride bıraktı. Oyuncu, ilk olarak kardeşi Togan Gökbakar'ın yönetmenliğini üstlendiği 2006 yapımlı Gen adlı korku filminde Tecrit Hastası karakterini canlandırdı. 2007'de NTV'de yayınlanan ''Kime Diyorum Ben'' adlı reality show programını hazırladı. 22 Şubat 2008 tarihinde vizyona giren ve Dikkat Şahan Çıkabilir programındaki tiplemelerden biri olan ''Recep İvedik'' filmi Türk sinema tarihinde en fazla izlenen filmlerden biri oldu. Ayrıca Kanal 1'de yayımlanan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sitkomda 4 bölüm rol aldı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN ÖZEL YAŞAMI

Selin Ortaçlı ile evli olan Gökbakar'ın Deniz Efe adında bir oğlu, Ela isminde bir kızı bulunmaktadır.

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

2006 - Gen

2008 - Recep İvedik

2009 - Recep İvedik 2

2010 - Recep İvedik 3

2013 - Celal ile Ceren

2014 - Recep İvedik 4

2016 - Osman Pazarlama

2017 - Recep İvedik 5

2018 - Kayhan

2019 - Recep İvedik 6

2022 - Recep İvedik 7

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN TELEVİZYON PROGRAMLARI

2004 - Zoka

2005 - Dikkat Şahan Çıkabilir

2006 - Leyt Nayt Şov: Kime Diyorum Ben

2008 - Kolay Gelsin

Engin Jurnal

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

2014 - 41. Magnum Altın Kelebek Ödül Töreni - Sinema Özel Ödülü



