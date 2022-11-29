Şahan Gökbakar kimdir, nereli? Şahan Gökbakar hangi filmlerde oynadı?
Recep İvedik serisiyle ünlenen başarılı oyuncu Şahan Gökbakar gündem oldu. Peki, Şahan Gökbakar kimdir, nereli? Şahan Gökbakar hangi filmlerde oynadı?
Recep İvedik 7 filminin fragmanının yayımlanmasıyla birlikte, ''Recep'' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Şahan Gökbakar gündem oldu. Sevenleri Gökbakar'ın yaşamını ve kariyerini merak etti. İşte ayrıntılar...
ŞAHAN GÖKBAKAR KİMDİR?
Şahan Gökbakar, 22 Ekim 1980'de İzmir'de doğdu. Okul hayatına Ankara'da başlayan Gökbakar, ilk, orta, lise öğrenimini ODTÜ Koleji'nde tamamladı. ODTÜ Koleji'nde 1997-1998 eğitim döneminde Sosyal Bilimler Bölümü'nü bitirdi. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümüne 350 kişi arasında ilk dörde girerek dahil olmayı başardı ve buradan 2002'de mezun oldu.
Mezuniyetinden sonra İstanbul'a yerleşen Gökbakar, bir süre çeşitli reklam seçmelerine katılarak şansını denedi. Sonrasında ''Zıbın'' isminde, çoğu reklam ve olayları alaya alırken mizah ve düşünceyi birleştiren bir program hazırladı ve bu program 2003'ü 2004'e bağlayan yılbaşı gecesi TV8'de yayımlandı. TRT 1'de pazar günleri canlı yayımlanan "7. Gün" programında beş hafta boyunca sunuculuk yaptı. Ardından daha önce Kamil Güler'in sunduğu Zoka isimli gizli kamera yarışma programının sunuculuğunu ve oyunculuğunu yapmaya başladı ve 13 bölüm devam ettirdi. Bu programdan sonra TV8'de Alper Mestçi ile beraber ''Dikkat Şahan Çıkabilir'' isminde bir antimedya-skeç şov hazırladı ve bir sezonu 15 bölüm ile geride bıraktı. Oyuncu, ilk olarak kardeşi Togan Gökbakar'ın yönetmenliğini üstlendiği 2006 yapımlı Gen adlı korku filminde Tecrit Hastası karakterini canlandırdı. 2007'de NTV'de yayınlanan ''Kime Diyorum Ben'' adlı reality show programını hazırladı. 22 Şubat 2008 tarihinde vizyona giren ve Dikkat Şahan Çıkabilir programındaki tiplemelerden biri olan ''Recep İvedik'' filmi Türk sinema tarihinde en fazla izlenen filmlerden biri oldu. Ayrıca Kanal 1'de yayımlanan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sitkomda 4 bölüm rol aldı.
ŞAHAN GÖKBAKAR'IN ÖZEL YAŞAMI
Selin Ortaçlı ile evli olan Gökbakar'ın Deniz Efe adında bir oğlu, Ela isminde bir kızı bulunmaktadır.
ŞAHAN GÖKBAKAR'IN ROL ALDIĞI FİLMLER
2006 - Gen
2008 - Recep İvedik
2009 - Recep İvedik 2
2010 - Recep İvedik 3
2013 - Celal ile Ceren
2014 - Recep İvedik 4
2016 - Osman Pazarlama
2017 - Recep İvedik 5
2018 - Kayhan
2019 - Recep İvedik 6
2022 - Recep İvedik 7
ŞAHAN GÖKBAKAR'IN TELEVİZYON PROGRAMLARI
2004 - Zoka
2005 - Dikkat Şahan Çıkabilir
2006 - Leyt Nayt Şov: Kime Diyorum Ben
2008 - Kolay Gelsin
Engin Jurnal
ŞAHAN GÖKBAKAR'IN ALDIĞI ÖDÜLLER
2014 - 41. Magnum Altın Kelebek Ödül Töreni - Sinema Özel Ödülü
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