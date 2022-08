Saldırılar korkutmamalı

16 Ağustos 2022 Salı, 04:00

“Dünya tarihi boyunca toplumlara aydınlık bir amaç uğruna hizmet eden, bu uğurda yapıtlar üreten insanlara saldırılar olmuştur. Bu aydınlar ya hukuksuz bir şekilde yargılanmış, ötekileştirilmiş, yalnızlaştırılmış ya da hınç dolu saldırılarla öldürülmüştür. Ülkemiz tarihi de böyle yürek sızlatan cinayetlerle doludur. Bu noktada son saldırı dünyaca ünlü yazar Salman Rüşdi’ye New York’ta gerçekleştirilendir.

Aklıyla bilimin yolunda ilerleyen, sanatsız nefes alamayan, kültürün insanın var oluşunun temel noktası olduğu inancını savunan kesimlerde sarsıcı ve korkutucu bir özelliği olan bu yobaz saldırı Salman Rüşdi özelinde tüm insanlığı tehdit etmektedir.

GELENEĞİ ANLATIYOR...

Salman Rüşdi; kurgu, biçem ve içerik özellikleriyle dünya edebiyatının önde gelen yazarlarındandır. Hint asıllı yazar yoğrulduğu geleneğin mayasını -inançları, şehirleri, insanları- bolca kattığı yapıtlarında sanatın gerektirdiği özgür bakış açısıyla okurunu kucaklar. Büyülü gerçekçiliği ve diğer post-modern anlatı tekniklerini başarılı bir düzlemde uygular. Şeytan Ayetleri romanından ötürü İran’da çıkarılan ölüm fetvası sadece kendisine yönelik bir karar olmadı; yıllardır yayıncı ve çevirmenlerinin suikastlara uğradığı bir sürecin son halkası kendisine yapılan saldırı oldu.

Aldığı tehditleri sıkça dile getiren Rüşdi’ye yapılan bu saldırı, politikleşen dini eğilimlerin ve kendileri gibi düşünmeyenlerin dünyada yaşam hakkı olmadığını savunanların bizlere her an yapabilecekleri olası saldırıları kanıtlar niteliktedir. Ayrıca Şeytan Ayetleri’nin de çok uzun bir süre daha Türkçe okuyamayacağımızın da göstergesidir. Rüşdi’nin on beş kez bıçaklanması, bir gözünü kaybetme riski olması, karaciğerinden aldığı ağır hasar tüm dünyayı endişelendirmeli. İran gazetelerinin yazar hakkında attığı manşetler, saldırganın yüceltildiği mesajlar hepimizi korkutmalı. Ama bu korku ve endişe yürünen aydınlık yoldan hiçbirimizi geri döndürmemeli. Tüm insanlık bu uğurda koşar adım ilerlediği sürece karanlığın son bulduğu, kitapların, edebiyatın, sanatın sonsuzluğa ışık olduğu bir dünya hayal olmaktan çıkar, gerçeğimiz olur.”