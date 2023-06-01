Salvador Dali'nin hayatı beyaz perdede

Yayınlanma: 01.06.2023 - 15:32

Güncelleme: 01.06.2023 - 15:32

Ünli ressam Salvador Dali'nin hayatını konu edinen Dali Diyarı 2 Haziran'da beyaz perdede yer alacak. ABD, Birleşik Krallık ve Fransa ortak yapımı olan film, 1929’dan 1937’ye kadar dünyanın en tanınmış sürrealist sanatçısının büyük bir sergisinde başına gelenleri konu ediniyor.



"American Psycho" ve "I Shot Andy Warhol" filmlerinin yönetmeni Marry Harron’un yönettiği filmde ünlü ressama Oscar ödüllü oyuncu Ben Kingsley hayat veriyor. Filmin senaristliğini iseJohn Walsh üstleniyor. Kadroda Barbara Sukowa, Suki Waterhouse ve Ezra Miller yer alıyor.



DALİ DİYARI KONUSU

1973’te, artık yaşlanmaya başlamış olan Salvador Dalí, New York’taki büyük sergisi için hazırlanmaktadır. Genç bir galeri asistanı, Dalíye yardımcı olmak için perde arkasındaki çılgın maceraya katılır.

SALVADOR DALİ KİMDİR?

Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech veya kısaca Salvador Dalí, Katalan sürrealist ressam. Gerçeküstü eserlerindeki tuhaf ve çarpıcı imgelerle ünlenen Dali, en popüler eseri olan Belleğin Azmi'ni 1931'de bitirmiştir. Dalí, ressamlığın yanı sıra heykelcilik, fotoğrafçılık ve filmcilikle de ilgilenmiş, Amerikan animasyoncu Walt Disney ile beraber yaptığı Destino adlı kısa çizgi film, 2003'te "en iyi kısa animasyon filmi" dalında Akademi Ödülü adayı olmuştur.