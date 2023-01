Sanat dijitalde!

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 06:52

Sen kalk Amerika’da MBA yap, siyaset ve ekonomi uzmanlığına bir de proje bankacılığını ekle, Bank of Amerika’da güzel akçeli bir işin olsun. Sonra da hepsine arkanı dönüp Türkiye’ye dön, dijital dünyada bir sanat sitesi aç ve yeni bir yaşam çabasına giriş. Haydar Can Taygun’un serüveninin adı: Zarastro! Burada küratörlüğünü yaptığı sergiler düzenliyor, tanıtım ve satış yapıyor, sanat pazarlıyor! Nereden çıktı bu sanat merakı demenin anlamı yok, sohbet ettiğim genç adama. Genetik miras! Annesi opera sanatçısı, yönetmeni Yekta Kara, babası tiyatrocu Ali Taygun olup, çocukluğunu opera, tiyatro kulislerinde geçirmişse, ondan daha çok bir performans sanatı beklemek gerekir aslında. Bu konuda daha bilgili olduğunu da kabul ediyor. Ama New York’ta yaşadığı dönemde sanatı yaşayarak o kadar içselleştirmiş ki plastik sanatlar da hayatının bir parçası olmuş. “Bankada güneş panelleri alıp satıyordum ve yeter deyip artık sanatla ilgilenmek istiyordum!” diyor. Pandemi döneminde New York’un depresif ortamını da katarsanız çok bunalmış, hem bir çocuk yapmışlar hem de yurda dönüp Zarastro’yu hayata geçirmişler, mimar eşi Burcu ile birlikte.

SERGİLER

Mayıs ayında açılan Zarastro’daki son sergi Azerbaycanlı Shahnaz Aghayeva’nın işleri kadın özgürlüğü üzerine. Haydar Can, çok da mütevazı: “Burası bir e-ticaret sitesi gibi. Ama uluslararası piyasada olduğu için dili İngilizce. Dünyada sanat piyasasının tümü 65 milyar dolar kadardır. Burada da başrol oyuncuları ABD, Çin, İngiltere’dir” diyor. Zarastro’da her keseye hitap eden fiyatlar dolar üzerinden. 700-800 dolara röprodüksiyonların yanı sıra orijinal eserler 5-6 bin dolara kadar çıkıyor. NFT de satıyorlar ama onun modası geçiyormuş. Dilan Kapar’ın işleri çok cesur ve çarpıcı. Ferhat Özgür’ün de. En iyisi girip bakın, Pilevneli’deki gibi sosyalleşemezsiniz belki ama eserleri rahatça görebilirsiniz en azından!