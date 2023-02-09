Sanat dünyası depreme karşı tek yürek

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 06:58

Sanatçı Orhan Aydın, Kahramanmaraş’taki depremler sonrası enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın için bir kez daha yardım çağrısı yaptı. Kızının üzerinde büyük bir beton kitlesi olduğunu belirten Aydın, “Dayanma gücüm kalmadı” dedi. Sosyal medyada paylaşım yapan Aydın, “Kızıma ulaşmaya çalışıyoruz... Enkazın altında ve üstünde büyük bir beton kütlesi var. Artık dayanma gücüm kalmadı... Yüreğim ağlıyor... Ellerim titriyor. Ülkemin sahipsiz olmasına kahroluyorum. Acım ve kederim tarifsiz. Haydi be canım... Haydi kiraz gülüşlüm... Diren” ifadelerini kullandı.

KARSU: ÇOK KAYBIM VAR

Müzisyen Karsu Dönmez de Hatay’da bulunan akrabalarından haber alamadığını şu sözlerle duyurdu: “Bizde çok kayıp var. Nenem, halam, kuzenlerim yok. Hatay’a çok yardım gitmediğini duyuyorum ailemden. Burada elimizden ne gelirse yapıyoruz” dedi. Karsu, daha sonra “Ninem bulundu. Allahım çok şükür” diye paylaştı.

"NE OLUR YARDIM EDİN!"

Müzisyenler Selin ve Süheyl Sümbültepe kardeşlerin ailesi de Hatay’da enkaz altında kaldı. Süheyl Sümbültepe gözyaşları içerisinde, “İçeride kayıp babam var ve annemin cenazesini enkaz altından bütün olarak çıkartmaya çalışıyorum. Herkesin yardımına ihtiyacımız var. Ne olur yardım edin” dedi.

ODMAN’DAN ACI HABER

Caz müzisyeni Ferit Odman, önceki gün enkazda olduklarını paylaştığı Hatay’da bulunan arkadaşı Müge Sorar ile Social Jazz Bar’ın işletmecilerinden Sevil Günsal’ı dün kaybettiklerini duyurdu.

CEM YILMAZ BÖLGEYE İLAÇ DESTEĞİ SAĞLADI

Cem Yılmaz, önceki gün Hatay’daki sağlık ekiplerine ulaştırılmak üzere ilaç sağladı. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Yılmaz, bireysel malzeme gönderme izinlerinin yumuşatılmasını isterken doktorların da sahra hastanesi talepleri olduğunu duyurdu.

FERZAN ÖZPETEK, BİLET GELİRİNİ AHBAP’A VERDİ

İtalya’da yaşayan yönetmen Ferzan Özpetek, bu cuma sahneleyeceği, biletleri biten “Ferzaneide” adlı tek kişilik gösterisinden elde edilen 200 bin TL’yi Haluk Levent’in Ahbap Derneği’ne bağışladı. Özpetek, “Ben uzakta da olsam kalbim ülkemde ve ülkemin güzel insanlarında” dedi.

FİLM SEKTÖRÜNDEN KARAVAN, IŞIK, TUVALET

Sinema Televizyon Sendikası, “Film sektöründe faal olarak çalışan jeneratör, ışık malzemesi, tuvalet karavanı ve karavanların, şu günlerde dizi ve sinema projelerinde kullanılması yerine, afet bölgesine giderek arama-kurtarma çalışmalarında değerlendirilmesi daha yararlı olacaktır” çağrısını yaptı. Çağrı üzerine yapım şirketlerinden bölgeye yardımların gittiği öğrenildi.

YARDIM GÖTÜRME MACERASI

Kadir Dursun, Fazıl Say’ın eski menajeri, Akra Caz Günleri organizatörü, memleketi Adıyaman’a yardım göndermek için depremin ilk günü harekete geçti; Antalya’dan Gaziantep’e uçup topladığı yardımlarla karayolundan Adıyaman’a ulaşmak istedi. Son dakikada Gaziantep Havalimanı sivil uçuşlara kapandı. Ertesi sabah Adana’ya uçup oradan karayoluyla Adıyaman’a geçmek istedi, viyadük yıkılması sonucu yollar kapalı olduğu için Adana’dan Adıyaman’a karayolundan da gidemediler. Adıyamanlı iş insanı Ramazan Aslan tüm izinleri alarak özel uçak kiraladı. Elleriyle hazırladıkları gıda kolilerini afet bölgesine ulaştırmak için çırpınıyorlardı, saat 21.00’de Adıyaman’a hareket edeceklerdi ki uçak arıza yaptı! Sabah 09.00’da uçma kararı aldılar ki Adıyaman Havaalanı da sivil uçuşlara kapatıldı! Yardım uçağı olduğu için tekrar özel izin çıkarıldı. Uçağın yolcu koltuklarına yerleştirilen yardım kolileri sıkı sıkı bağlandı. Adıyaman’a gitmek için yola çıktılar, kolileri bırakıp hasta yaşlı depremzedeleri alıp Antalya’ya getirecekler.