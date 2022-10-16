Sanatçı Halil Ergün'den Erdoğan'a 'kader' tepkisi: Yok ya!
Bartın'da maden patlamasında hayatını kaybeden 41 işçinin ardından ‘kader planı‘ açıklaması yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir tepkide sanatçı Halil Ergün'den geldi.
Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18:45 sıralarında "grizu patlaması" meydana geldi. 110 işçinin mesaide olduğu sırada yaşanan patlamada, 58 kişi kurtarıldı, 41 işçi ise hayatını kaybetti.
TTK’ya bağlı Bartın Amasra’da maden ocağında yaşanan patlamanın ardından 41 işçi yaşamını yitirirken, kurtarılan 11 işçiden 5’inin tedavisi sürüyor. Patlamanın ardından Bartın’da açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Biz kader planına inanmış insanlarız, kader planına inandığımız için de bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım” diye konuştu.
"BUNA KADER Mİ DİYECEĞİZ ŞİMDİ?"
Tele1'de 'Başka Sohbetler' programında Nilüfer Bıyıklı'nın konuğu olan Halil Ergün, şunları aktardı:
"Sabah çok kahroldum. 'Bu yaşadıklarımız olağan mıdır?' sorusunu sormalıyız. Ve halkında 'olağan' değildir diyecek kültüre yaklaştırılmasına emek göstermeliyiz. Dünden beri kahroluyoruz, acı çekiyoruz. 41 kişi ölüyor. Kolay mı? Bir tane gencin fotoğrafını koydular ekranda. Ölenlerden bir çocuk. 6 kişiyi, arkadaşlarını kurtarmış teker teker. 350 metre aşağıya dalmış. En son 7.'yi girmiş kurtarmak için, çıkamamış ölmüş. Daha ağır bir acı olabilir mi? Buna kader mi diyeceğiz şimdi?
Bizim sorunumuz bu. Değişmek ve değiştirmek diye bir şey vardır. Hayat, değişim ve gelişimle gelişti. Uygarlıklar böyle gelişti. "Olağandır. Bu böyledir. Madenciler ölür. Onun kaderi budur.", yok ya! Bütün mesele, 'kaderci toplum' dediğimiz toplum var ya, inançları kötü kullanan kültürün sonuçlarıdır bunlar. Ve olağan sayma alışkanlığı var. "Allah devletime zeval vermesin", yok ya! Allah devlete zeval versin devlet yanlış yapıyorsa. Bunu geliştirmenin, bunu anlatmanın yoluna girmek lazım."
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