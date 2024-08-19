Sanatseverler için dünya çapında etkinlikler... Bu hafta gerçekleşecek etkinlikler!

Yayınlanma: 19.08.2024 - 20:57

Güncelleme: 19.08.2024 - 20:57

Bu hafta, dünyanın farklı köşelerinde sanatseverleri cezbeden bir dizi etkinlik gerçekleşecek. Monako'dan ABD'ye, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden Kanada'ya kadar birçok yerde konserler, film festivalleri ve sergiler sanat tutkunlarıyla buluşacak.

MONAKO'DA ÇAĞDAŞ SANATIN BULUŞMA NOKTASI

Monako, 23 Ağustos'ta kapılarını açacak olan "art3f Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı"na ev sahipliği yapacak. Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen sanatçılar, eserlerini iki gün boyunca sergileyecek. Fuar, çağdaş sanatın en iyi örneklerini bir araya getirerek sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak.

DÜNYACA ÜNLÜ GRUPLARIN KONSERLERİ

Bu hafta, müzikseverler için büyük bir şölen olacak. Dünya çapında üne sahip rock grubu Deep Purple, ABD turnesi kapsamında 21 Ağustos'ta Ohio, 22 Ağustos'ta Michigan, 23 Ağustos'ta Illinois'de sahne alacak. Aynı zamanda ABD'li grup Metallica, 23 ve 25 Ağustos'ta Kanada'nın Edmonton kentinde hayranlarıyla buluşacak.

İngiliz rock grubu Coldplay, 21 ve 25 Ağustos'ta Viyana'da sahne alacak. Pop müziğin dev isimleri de bu hafta sahnede olacak; Taylor Swift, yarın Londra'da, Justin Timberlake 25 Ağustos'ta Köln'de, ABD'li şarkıcı Noah Kahan 24 Ağustos'ta Amsterdam'da, İtalyan tenor Andrea Bocelli ise 24 Ağustos'ta Varşova'da müzikseverlerle buluşacak.

FİLM SEVERLER İÇİN HEYECAN VERİCİ HAFTALAR

ABD'nin Alabama eyaletinde bugün başlayacak olan "Sidewalk Film Festivali", bu yıl 26. kez gerçekleştiriliyor. Alabama Tiyatrosu'nda yapılacak olan festival, sinemaseverlere çeşitli türlerde filmler sunacak.

Bu hafta vizyona girecek filmler arasında ise korku türündeki Michael Leavy imzalı "Stream", Zoe Kravitz'in yazıp yönettiği "Blink Twice", Rupert Sanders yönetmenliğindeki "The Crow", JT Mollner imzalı "Strange Darling", Potsy Ponciroli'nin yönettiği "Greedy People", Alex Kendrick'in yönettiği "The Forge", Nathan Silver imzalı "Between the Temples" ve Nicki Micheaux'nun yönetmenliğini üstlendiği "Summer of Violence" yer alıyor. Bu filmler 23 Ağustos'tan itibaren ABD genelinde sinemalarda izleyiciyle buluşacak.