Jimmy Kimmel teklifi reddetti: Oscar için aranan sunucu bulunamadı

Yayınlanma: 13.08.2024 - 16:35

Güncelleme: 13.08.2024 - 16:35

Oscar Ödülleri'ni 2017, 2018, 2023 ve 2024 yıllarında sunan ünlü komedyen Jimmy Kimmel'in, 2025 Oscar törenine ev sahipliği yapmayacağı açıklandı. Kimmel’in, gelecek yılki tören için teklif almasına rağmen bu görevi üstlenmeyeceği öğrenildi.

Kimmel, katıldığı bir podcast yayında, üst üste üçüncü kez Oscar törenini sunmanın fazla olacağını belirterek, bu yıl bu görevi kabul etmeme kararı aldığını açıkladı. "Geçen yıl her şey çok fazlaydı," diyen Kimmel, "Her şeyi Oscar'dan sonraya erteleyip duruyorsunuz. Sonra yapmaya söz verdiğiniz her şeyi Oscar'dan sonra yapmak zorunda kalıyorsunuz. İki yıl yaptım, iyi geçti. İki yıl daha yaptım, iyi geçti. Biraz ara vermeyi düşündüm" şeklinde konuştu.

Kimmel, gece yarısı talk show'unu çekmenin yanı sıra Oscar törenine hazırlanmanın zor olduğunu belirterek, "Dengeleme konusunda iyi değilim. Gerçekten değilim. Bu benim güçlü yanlarımdan biri değil" dedi.

Oscar’a hazırlık yapmanın ve bu sürecin kendi gece programını etkilediğini ifade eden Kimmel, şunları ekledi:

"Şovdaki tüm yazarlarımız Oscar üzerinde çalışıyor, bu da onların dikkatini dağıtıyor. Bunu yapmak eğlenceli ve işler iyi gittiğinde iyi hissettiriyor ama benim için bunu üç yıl üst üste yapmak çok fazlaydı."

Kimmel’in eşi Molly McNearney, 2023 ve 2024 Oscar ödüllerinin baş yapımcılığını üstlenmişti. Kimmel, Oscar törenini sunacak birkaç kişinin daha olduğunu ancak çoğunun bu görevi üstlenmek istemeyeceğini belirtti. Ayrıca, komedyen ve oyuncu John Mulaney'nin de 2025 Oscar törenine ev sahipliği yapmayı reddettiği öğrenildi.

2025 Oscar adayları 17 Ocak 2025'te açıklanacak, kazananlar ise 2 Mart 2025'te Los Angeles’taki Dolby Theatre'da yapılacak törenle ödüllerini alacak.