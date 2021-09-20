Sanatta bu hafta

20 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

FIRAT TANIŞ İLE ‘GELİN TANIŞ OLALIM’

Oyuncu Fırat Tanış’ın tek kişilik türkülü seyirlik gösterisi ‘Gelin Tanış Olalım’, 21 Eylül’de saat 20.30’da Trump Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak. Prof. Dr. Semih Çelenk’in yazdığı ‘Gelin Tanış Olalım’da Fırat Tanış, türkülerin yollarından geçerek ezgilerin izlerini sürüyor. Hikâyelerle ayrılıktan, vuslattan, gurbetten, haktan, hakikatten bahsediyor. Farklı kültür ve yörelere ait 11 türkü yer alıyor.

ZORLU PSM’DE TİYATRO

Yeni tiyatro sezonunu 17 Eylül Cuma günü Kumbaracı50’nin “Cyrano de Bergerac” oyunuyla açan Zorlu PSM’de bu ay başka oyunlar da sahnelenecek.

‘PENCERE’

Britanyalı yazar David Hare’in kaleme aldığı, Haluk Bilginer’in Türkçeye kazandırdığı tiyatro oyunu “Pencere”, farklı dünya görüşleri olan bir kadın ve bir adamın ilişkilerinin bitmesinden 3 yıl sonra tekrar yan yana gelmeleri etrafında şekilleniyor. Haluk Bilginer ve Esra Bezen Bilgin’in başrolleri paylaştığı “Pencere” 21 Eylül Salı saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

‘KRAL LEAR’

Shakespeare’in en sevilen klasiklerinden olan “Kral Lear”da, Kral Lear rolünde bir kez daha Haluk Bilginer seyirci karşısına çıkacak. Muharrem Özcan’ın rejisi ile “Kral Lear”, 22 Eylül’de saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.

‘AMADEUS’

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve müzik tarihine damga vuran besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin hikâyesini anlatan “Amadeus” da 27-28 Eylül’de saat 20.30’da sahnelenecek.

Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı oyun, 14 kişilik koro ve 11 kişilik canlı orkestradan oluşan 45 kişilik ekibiyle Turkcell Sahnesi’nde tiyatro seyircisiyle yeniden buluşacak.

‘GERÇEK’

Zorlu PSM ve Talimhane Tiyatrosu ortak yapımı olarak sahnelenen, dostluk, şüphe, ihanet ve gerçek kavramlarını ele alan “Gerçek”, 29 Eylül’de saat 20.30’da Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyici karşısına çıkacak. Florian Zeller’ın eserinden uyarlanan “Gerçek”te Kubilay Tunçer, Levent Üzümcü, Neslihan Yeldan ve Özge Özder rol alıyor. Oyunun yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ergen var.

‘SIRÇA KÜMES’

Yeni oyunlarla, yeni sezona başlayacak olan Devlet Tiyatroları, biletleri satışa çıktı.

Bursa Devlet Tiyatrosu ise Tennessee Williams’ın başyapıtı “Sırça Kümes” ile 21 Eylül’de saat 20.00’de Ahmet Vefik Paşa Sahnesi’nde seyircisine merhaba diyecek.