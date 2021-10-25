Sanatta bu hafta

25 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

‘BEN KİMİM?’

Akıl hastanesindeki bir kadının kendini Tomris Uyar’da aramasını konu edinen ‘Tomris’ adlı oyun saat 20.30’da Trump Sahne’de sahnelenecek.

Janset Paçal, “Tomris” karakterini canlandırdığı oyunda; kendini Tomris Uyar zanneden akıl hastanesindeki bir kadının iç konuşmaları, “Sen Tomris değilsin!” diyen dış sesin uyarısıyla “Ben kimim?” sorusuna dönüşüyor.

Kendini arayan zeki ama bipolar bozukluğu olan bir kadının; ilişki, aşk, evlilik kavramları ile yüzleşmesi ve Tomris Uyar’ın hayat hikâyesiyle kendini ifade etmeye çalışması anlatılmaya çalışılıyor.

‘ZAMANSIZLIK ŞARKISI’

Bursa Zindankapı içerisindeki Güncel Sanat Galerisi, ilk sergisi ‘Zamansızlık Şarkısı’ ile kapılarını ziyarete açtı. Derya Yücel’in küratörlüğünde, Cengiz Tekin, Çağrı Saray, Gülçin Aksoy, Işıl Çelik, Meliha Sözeri, Nezaket Ekici, Osman Dinç, Şefik Özcan, Vahit Tuna ve Yaşam Şaşmazer’in katılımıyla gerçekleşen sergi 17 Ocak 2022’ye kadar ziyarete açık.

Serginin küratörü Derya Yücel, “Zaman kavramı, fizikten psikolojiye, felsefeden sosyolojiye kadar birçok düşünce ve bilim kuramına kaynaklık etmiştir. İnsan, varoluş, algı ve bellek gibi olguların da zaman kavramı üzerine temellenerek açıklanması ve farklı bakış açılarıyla ele alınması çok uzun zamandır sanat alanında da izlenir. Zaman, bilimsel olarak mutlak ve göreli olarak ele alınmış olsa da çoğu düşünür zamanın bir noktadan diğerine doğru hareket eden kesintisiz, dinamik ve tekrar etmeyen bir olgu olduğunu ileri sürmektedir” diyor.

HARBİYE’DE DOĞA İÇİN KONSER

Nil Karaibrahimgil yarın saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verecek.

Son iki yıldır, orman kenarında doğayla iç içe yaşayan Nil Karaibrahimgil, bu hayatı ve bu hayatın onda yarattığı ilhamı paylaşmak üzere, bahçesini İstanbul’un ortasına taşıyacak. Sanatçı, iklim kriziyle ilgili çalışan, kurucularından olduğu Yuvam Dünya Derneği için yazdığı, kendisinin ‘çevre için insanları uyandırma şarkısı’ diye adlandırdığı ‘uyan anne’ parçasını da seslendirecek.

MFÖ ise Infinit Harbiye Açıkhava Konserleri serisinin son günü olan 27 Ekim’de saat 21.00’de sevenleriyle buluşacak.

‘VEBA’ SAHNEDE

Mehmet Ergen’in yönettiği “Veba” 27 Ekim’de saat 20.30’da Kâğıthane Sadabat Sahnesi’nde sahnelenecek.

Nobel Ödüllü yazar Camus’nün faşizm alegorisi olarak kaleme aldığı eserde, veba salgını sırasında yaşanan kaotik durum anlatılır. Karantina döneminde verilen mücadele, belirsizlik ve korkunun egemen olduğu bir dünya canlandırılıyor.

PİRAMİT ÇAĞDAŞ SANAT SERGİSİNE KONU OLDU

Fransız sokak sanatçısı JR, son eserinde Mısır’daki Kefren Piramidi’ni kullandı. Yaptığı optik illüzyonlarla tanınan sanatçı, Gize Piramitleri’nin ikinci en büyüğü olan Kefren’in tepesini uçurdu. 4 bin 500 yıllık, UNESCO Dünya Mirası listesindeki piramit, ilk kez böyle bir çağdaş sanat sergisine konu oldu.

Lorenzo Quinn, Gisela Colon, Sherin Guirguis ve JR gibi birbirinden önemli uluslararası ve yerel sanatçıların eserlerini bir araya getiren “Forever is Now” başlıklı sergi, Eski Mısır’ın etkisini çağdaş sanat aracılığıyla ortaya koymayı hedefliyor. 4 bin 500 yaşındaki UNESCO Dünya Mirası bölgede ‘türünün ilk örneği’ olarak ifade edilen sergi 7 Kasım tarihinde kadar ziyarete açık olacak.