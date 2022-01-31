Sanatta bu hafta

31 Ocak 2022 Pazartesi, 05:00

İBB ŞEHİR TİYATROLARI’NDA 19 OYUN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, şubat ayında ikisi yeni, toplam 19 oyunla tiyatroseverlere buluşacak.

“Öldün, Duydun mu?”, “Zehir”, “Antigone”, “Yatak Odası Komedisi” (yeni Oyun), “Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık”, “Kutlama”, “Yaftalı Tabut”, “Gül’e Ağıt” (yeni Oyun), “Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi”, “Tatlı Kaçık”, “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin”, “Geç Kalanlar”, “Hastalık Hastası”, “Herkes Sihirbaz Olacak”, “Bekçi ile Postacı”, “Bir Gün Ayakkabımın Teki”, “Rüya”, “Benim Güzel Pabuçlarım”, “Elma Kurdu Kırtık” adlı oyunlar sahnelenecek. İBB Şehir Tiyatroları oyunlarını sahnelerinin olmadığı ilçelerde seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. Şubat ayında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi ve Büyükçekmece Sultan Süleyman Kervansarayı’na konuk olacak.

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” ise 1 Şubat Salı günü Mersin Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

‘TEK KANATLI BİR KUŞ’ İŞ SANAT’IN YOUTUBE KANALINDA



İş Sanat’ın şiir ve hikâye dinletilerinde bu ay Yaşar Kemal’in, yazdıktan 44 yıl sonra yayımladığı son yapıtı “Tek Kanatlı Bir Kuş”, saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında yayında olacak. Hikâyeyi Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek, seslendirecek. Müziklerini Serdar Yalçın’ın yaptığı dinletinin solistleri ise Cengiz Özkan ve Serap Ekinci Yaşar olacak. Bir radyo tiyatrosu atmosferinde sahneye uygulanan eserin efektleri Vehbi Arslan’a ait. Atilla Birkiye’nin metnini düzenlediği eseri Mehmet Birkiye sahneye uyarladı.

ARA GÜLER’İN İSTANBUL FOTOĞRAFLARI SERGİLENİYOR



Ara Güler Müzesi’nde 2022 yılının ilk sergisi “Muhtelif İstanbul” olarak açıklandı. Doğuş Grubu’nun Güler işbirliğinde hayata geçirdiği müzedeki serginin konsept ve tasarımı, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’ne (AGAVAM) ait.

İsmini Güler’in arşivinde çeşitli konular için kullandığı “Muhtelif” temasından alan sergi, Güler’in çektiği İstanbul fotoğraflarını içeriyor. Sergide, Güler’in 58 farklı siyah beyaz İstanbul fotoğrafı, İstanbul slayt kutuları, Güler Apartmanı’ndan arşiv kutuları, Leica fotoğraf makinesi ile 1950 ve 1960’lı yıllara ait kontakt baskı örnekleri yer alıyor. Sergide ayrıca, fotoğrafçının hikâyelerini yazdığı daktilo, lise yıllarında kaleme aldığı hikâyelerden oluşan defteri ve bu hikâyelerden biri olan “İstanbul’da Sabah” da görülebiliyor. Bu hikâyenin yayımlandığı 1946 tarihli Haber gazetesi kupürü de sergide yer alıyor.

BAROK DÖNEME YOLCULUK...

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 3 ve 15 Şubat’ta saat 20.00’de “Barok Konser” ile Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi’nde olacak. 17. yüzyılın ve 18. yüzyılın ikinci yarısını içine alan müzikte barok dönem üzerine oluşturduğu konser repertuvarı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, barok müziğin önemli eserlerinden oluşuyor. Barok dönemin müzik alanındaki temsilcileri olan besteciler; Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Henry Purcell, George Frideric Handel, Giovanni Battista Pergolesi, Giovanni Bononcini’nin eserleri çalınacak ve seslendirecek. Konserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı Paolo Villa yönetiyor. Başkemancı ise Özcan Yılmaz. Konserin solistleri; soprano Otilia İpek, soprano Özgecan Gençer, mezzosoprano E.Tuğba Tekışık, Mezzosoprano Merve Tokat, bariton N.Işık Belen ve bas Kenan Dağaşan.

3 Şubat 2022 Perşembe Saat: 20.00

15 Şubat 2022 Salı Saat: 20.00

Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi

Konser biletleri www.biletinial.com ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi gişelerinden alınabilir.

BOL BOL FİLM KEYFİ

Çevrimiçi film izleme platformu MUBI’nin şubat ayı programı açıklandı. 74. Cannes Film Festivali’nin çok konuşulan filmlerinden olan, Altın Palmiye için yarışan Paul Verhoeven imzalı “Benedetta”; İngiliz yönetmen Andrea Arnold’un Golden Eye kategorisinde yarışan filmi “İnek” (Cow) ve İzlandalı Valdimar Jóhannsson’un filmi “Kuzu” (Lamb) şubatta MUBI’de sinemaseverlerle buluşuyor.

Şubat seçkisinde dikkat çeken yapımlar arasında Suudi Arabistan’ın ilk kadın yönetmeni Haifaa Al-Mansour’un, 76. Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan için yarışan ve Brian Ödülü’nün sahibi olan filmi “Mükemmel Aday” (The Perfect Candidate) filmi de yer alıyor. Mesleğinde önüne sürekli engeller konulan Suudi kadın doktorun tüm çevresine meydan okuyarak, yerel seçimlerde belediye meclisi üyeliğine aday olmasını anlatan 2019 yapımı film, 17 Şubat itibarıyla MUBI’de izlenebilecek.

Yönetmen Dario Argento’nun 1977 yapımı korku klasiği “Suspiria”, Hüseyin Karabey filmi “Gitmek: Benim Marlon ve Brandom”, Michael Mann’ın polisiye türüne damga vuran başyapıtı “Büyük Hesaplaşma”, Cathy Yan’ın 2018 tarihli “Ölü Domuzlar”ı, Éric Rohmer’in Altı Ahlak Hikâyesi serisinin zirvesi “Claire’in Dizi” ve Malik Bendjelloul imzalı “Bir Şarkının Peşinde” belgeseli yayımlanacak.

Şubat seçkisinde ayrıca; Federico Fellini, Jean-Luc Godard, Michael Haneke, François Ozon, Yeşim Ustaoğlu gibi usta yönetmenlere ayrılmış özel gösterimler de izleyiciyle buluşacak.