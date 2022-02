Sanatta bu hafta

14 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

DEMİRCİ‘NİN ÇİZGİLERİ...

Hicabi Demirci’nin yeni karikatür kitabı desen yayınlarından çıktı.

Çalışmalarıyla yüzü aşkın ulusal ve uluslararası ödüle değer görülen Hicabi Demirci’nin Çizmeye Değer isimli albümünde, sekiz ana başlık altında toplam yüz karikatür yer alıyor.

Sanatçı, bilimden iklim krizine, insan hakları ve savaştan eğitime kadar pek çok farklı temayı odağına alan karikatürlerinde toplumun nabzını tutuyor, yeni dünya düzenine dair çizgileri yer alıyor.

"MAZİYE BAKMA MEVZU DERİN"

Odunpazarı Modern Müze (OMM) ve MUBI, “Maziye Bakma Mevzu Derin” sergi programı kapsamında hazırladığı özel film seçkisini sinemaseverlerle buluşturuyor. İçinde yaşadığımız, kutuplaşan bireysellik anlayışının hakimiyet sürdüğü dönemde “İfade özgürlüğü nedir” sorusuna cevap arayan sergiye paralel hazırlanan film seçkisi, Türkiye dışındaki coğrafyalarda aynı soruya cevap arıyor.

MUBI koleksiyonundan, serginin temasına uygun olarak bir araya getirilen 12 filmlik seçkiyi, işbirliği kapsamında mubi.com/omm adresinden 30 günlük deneme üyeliğini başlatarak izlemek mümkün.

“A Short Film About Love” (Krzysztof Kieslowski, 1991), Bicycle (Serhat Karaaslan, 2010), Chocolat (Lasse Hallström, 2000), La jetée (Chris Market, 1962), Japan (Carlos Reygadas, 2002), Masculin Féminin (Jean-Luc Godard, 1966), Melancholia (Lars von Trier, 2011), The Beekeeper (Theodoros Angelopoulos, 1986), Vagabond (Agnès Varda, 1985), Valparaíso (Joris Ivens, 1962), Workers (José Luis Valle, 2013) ve “2 or 3 Things I Know About Her” (Jean-Luc Godard, 1962) filmleri OMM takipçileriyle bu işbirliği kapsamında ücretsiz olarak buluşuyor.