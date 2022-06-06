Sanatta bu hafta

06 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali başladı

Kalyon Kültür, 6-10 Haziran tarihleri arasında “Aşktan Edebiyat” temasıyla düzenlenecek 14. İTEF – İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında 37 etkinlik ile 13 farklı ülkeden yazar, çizer, yayıncılık profesyoneli İstanbul’da edebiyatseverlerle buluşacak.

- Bir Varoluş Biçimi Olarak Edebiyat

Konuşmacı: Dag Solstad, Moderatör: Emir Çubukçu / Tarih: 7 Haziran Salı, 19.00-20.00

Dag Solstad, İTEF 2022 sahnesinde oyuncu ve yazar Emir Çubukçu ile bir araya gelecek; Solstad’ın edebiyatındaki ironiye, eserlerindeki politik ve teatral anlatımlara değinecekler. Karakterleri kendileri olmaktan, varoluşlarından duydukları acının yanında, kapalı kuzey toplumlarının ilişki biçimlerinin de yarattığı sıkıntıları ele alıp hem geçmişteki hem de günümüzdeki kitapların anlatımlarındaki farklılıkları konuşacaklar.

- Şiir ve Yeni Medya

Konuşmacı: Adrian Zalla, Imer Topanica, Moderatör: Mehmet Demirtaş / Tarih: 8 Haziran Çarşamba, 19.00-20.00

READ – Kültürel Çeşitlilik İçin Bölgesel Ağ Programı kapsamında ağırlanan sanatçılar Adrian Zalla ve Imer Topanica, READ – Kültürel Çeşitlilik İçin Bölgesel Ağ Programı başvuru süreci, program hakkındaki düşünceleri ve rezidans programlarının sanatçıya katkıları üzerine Mehmet Demirtaş moderatörlüğünde İTEF sahnesinde söyleşi gerçekleştirecekler.

Dans her zaman

Akbank Sanat Dans Atölyesi tarafından hayata geçirilen “Dans Hep Var” performansları, “David Hockney: Baharın Gelişi, Normandiya, 2020” sergisinden ilham alınarak oluşturulan yeni performansı izleyicilerle buluşturuluyor.

Alper Marangoz’un koreografisini oluşturduğu, müziği Onur Seçki tarafından bestelenen “Evvel Bahar İçinde” dans performansının yaratıcı kadrosunda Emre Olcay, Mert Öztekin, Berkcan Ceylan ve Alper Marangoz yer alıyor.

İlk performans 29 Mayıs günü gerçekleştirildi. İkinci performans ise 15 Haziran Çarsamba günü saat 11.30 ve 15.30 saatlerinde gerçekleşecek. Performans Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta izlenebilecek.

‘Festival Park Kadıköy’ konserleri bugün başlıyor

Açık hava konserlerinin yeni adresi, “Festival Park Kadıköy” kapılarını açıyor. İstanbul, performanslara ve konserlere ev sahipliği yapacak yepyeni bir sanat sahnesi kazanıyor. Bugün Anatolian Sessions ve Gaye Su Akyol konserleriyle başlayan “Festival Park Kadıköy”, üç gün boyunca birbirinden değerli isimleri İstanbullularla ücretsiz buluşturacak.

Açılış konserlerinin ikinci günü 7 Haziran’da, Yasak Helva ve Baba Zula ile devam edecek. Konserlerin üçüncü ve son gününde ise Papooz, İstanbul’un yeni sahnesinde konser verecek.

Koçan’dan ‘Ayağımdaki Diken’

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın ilk defa 2017’de, 70. yaşı vesilesiyle Baksı Müzesi’nde açtığı ve hayat hikâyesinin izini sürdüğü “Ayağımdaki Diken” başlıklı sergi, altı yıl sonra İstanbul’da yeniden AKM Galeri’de sanatseverlerle buluştu.

Doğduğu ve yıllar sonra bir müzeyle onurlandırdığı köyü Baksı’ya bir dönüş anlatısı niteliği taşıyan bu otobiyografik sergide Koçan, belleğinden çekip çıkardığı çocukluk imgeleri, yaşamsal kırılmaları, masum ve kendine özgü deneyimleri bir araya getiriyor. 28 Temmuz’a kadar devam edecek serginin temalarını, göç olgusu, masal dünyası, değişim, tükenmeyen umutlar ve geleceğe başlama noktaları oluştururken Prof. Hüsamettin Koçan’ın yerel kültüre duyduğu ilgi ve zanaat ustalarıyla selamlaşması serginin üç boyutlu dünyasına farklı bir dinamik kazandırıyor.

Heykel, resim ve yerleştirmelerin yer aldığı, AKM Galeri’ye yayılan “Ayağımdaki Diken” sergisinde, Koçan’ın sanatının “toprak”, “bellek”, “gurbet”, “göç”, “yalnızlık”, “kayboluş” ve “kavuşma” gibi temel motifleri, yalın formlar üzerinden ifade buluyor. Sanatçı, kendi çocukluğu ve Baksı’ya doğru yol aldığı bu sergiyi, geri dönmenin imkânsızlığıyla yüzleşmenin yeniden inşası olarak tanımlıyor.