Sanatta bu hafta

03 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

GALERI SELVİN’DEN ’NATAMAM’

Galeri Selvin küratörlüğünde hazırlanan Nedret Sekban’ın “Natamam” başlıklı resim sergisi 5 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında İstanbul Ortaköy Hüsrev Kethüda Hamamı’nda ziyaret edilebilecek.

Sekban sergiyle ilgili olarak “Benim için ise desen, zaten resimdir. Resim de desen. Natamam tamamlanmamış bir desen-resim, resim-desen yolculuğudur” dedi ve ekledi: “Malzeme olarak kağıt ve tuval üzerine kullandığım kurşun kalem, füzen, pastel, akrilik ve yağlı boya resimlerimde çizgi; serbest, hareketli dolaşırken ton olur ışık-gölgeyi kurar, modle olur hacmi gösterir, renk taşıyan malzemeyi buluncada imgenin nesnel karşılığını işaret ederek kompozisyonun içinde farklı yollarla olsada hiç bir zaman bitiremeyeceğini bildiği yolculuğuna devam eder.”

CAZLI GÜNLER DEVAM EDİYOR

Akbank Caz Festivali bu yıl 32. kez, 9 Ekim’e kadar 22 farklı mekânda, 120’nin üzerinde sanatçının performansına ev sahipliği yapıyor. Festivalde The Badau Akasya’da yarın saat 21.00’de İmer Demirer Quartet feat. Ayşe Gencer & Sibel Köse, Babylon’da Mehmet Uluğ Gecesi: Volkan Öktem #7 ve çarşamba günü ise yine Babylon’da Ofer Mizrahi Trio konser verecek.

‘BEN ANADOLU’ TEOS ANTİK KENTİ’NDE

İş Sanat’ın “Antik Sahne” adını verdiği yeni etkinlik serisinde klasikleşen tiyatro oyunlarından “Ben Anadolu”, 8 Ekim’de saat 19.00’da İzmir’de bulunan Teos Antik Kenti’nde sahnelenecek. Etkinliğe katılım ücretsiz olacak. Yıldız Kenter’in unutulmaz performansıyla sahnelerin en çok izlenen oyunları arasında yer alan “Ben Anadolu”, yıllar sonra öğrencisi Ayça Bingöl tarafından yeniden sahneye taşınıyor. Güngör Dilmen’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Görkem Yeltan’ın oturduğu oyun, Anadolu’nun farklı çağlarında yaşamış 16 kadının yaşam öyküsüne tanıklık etme imkânı sunuyor.