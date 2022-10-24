Sanatta bu hafta
Sanatta bu hafta neler var? Sizler için hazırladık...
BALTACI’DAN ‘DUDAK PAYI’ SERGİSİ
Galeri Nev, hem uluslararası sanat dünyasının genç sanatçılarını hem de yerleşik sanatçıların bilinmeyen işlerini görünür kılmayı hedefleyen sanat fuarı Paris Internationale’in 8. edisyonunda, hikâyelerini çoğunlukla diptikler ve triptikler halinde kurarak fotografik etkiyi resimlerinde kullanan sanatçı Gökhun Baltacı’nın işleriyle yer aldı.
Pastel boya ile çalışan Baltacı’nın resimlerinde, pastelin kendiliğinden kadifemsi ve derin boyasının hemen arkasında, ilk fark edilen tekrar eden nesneler oluyor. Sanatçı bir yandan bazı nesneleri tekrar tekrar kullanırken, diğer yandan da bu nesnelerle izleyici beklenmedik bir biçimde karşılaştırıyor.
‘YAŞAMAYA DAİR’...
Nâzım Hikmet’in ölümünün 50. Yıldönümü için Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği “Yaşamaya Dair” 29 Ekim’de saat 20.30’da Fişekhane Ana Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak. Nâzım Hikmet’in ölümünün 50. yıldönümü için Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği oyunda, Tülay Günal da oynuyor. Piyano ve viyolonsel eşliğinde oynanacak oyunda, başta Fazıl Say ve Zülfü Livaneli olmak üzere değişik bestecilerin Nazım şarkıları da seslendirilecek.
ETEM ÇALIŞKAN’IN ARŞİVİNDEN ANILAR
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Basın Müzesi’nde 24 Ekim -11 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek sergide hattat, ressam ve gazeteci Etem Çalışkan’ın 65 adet eseri sergilenecek. “Nutuk”u el yazısı ile yazan Etem Çalışkan’ın sergisi iki bölümden oluşuyor: Atatürk’ün tablolarının ve Babıâli’nin, edebiyat ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin portreleri.
Video Haberler
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'tan sert yanıt
- 51 yıldır tek bir şey satamadı!
- Adana Demirspor yara aldı!
- Kar yağışı için saat verildi
- Destek istedi; umduğunu bulamadı
- Kurtuluşu da çöküşü gibi...
- Anketlerde 'Cumhur'a soğuk duş
- 'AKP’den kopuşları' eleştirdi; anında sildi
- İstanbul'da ünlü modele cinsel saldırı
- İstanbul Barosu'na ilk kadın başkan