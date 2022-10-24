Sanatta bu hafta

24 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

BALTACI’DAN ‘DUDAK PAYI’ SERGİSİ

Galeri Nev, hem uluslararası sanat dünyasının genç sanatçılarını hem de yerleşik sanatçıların bilinmeyen işlerini görünür kılmayı hedefleyen sanat fuarı Paris Internationale’in 8. edisyonunda, hikâyelerini çoğunlukla diptikler ve triptikler halinde kurarak fotografik etkiyi resimlerinde kullanan sanatçı Gökhun Baltacı’nın işleriyle yer aldı.

Pastel boya ile çalışan Baltacı’nın resimlerinde, pastelin kendiliğinden kadifemsi ve derin boyasının hemen arkasında, ilk fark edilen tekrar eden nesneler oluyor. Sanatçı bir yandan bazı nesneleri tekrar tekrar kullanırken, diğer yandan da bu nesnelerle izleyici beklenmedik bir biçimde karşılaştırıyor.

‘YAŞAMAYA DAİR’...

Nâzım Hikmet’in ölümünün 50. Yıldönümü için Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği “Yaşamaya Dair” 29 Ekim’de saat 20.30’da Fişekhane Ana Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak. Nâzım Hikmet’in ölümünün 50. yıldönümü için Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği oyunda, Tülay Günal da oynuyor. Piyano ve viyolonsel eşliğinde oynanacak oyunda, başta Fazıl Say ve Zülfü Livaneli olmak üzere değişik bestecilerin Nazım şarkıları da seslendirilecek.

ETEM ÇALIŞKAN’IN ARŞİVİNDEN ANILAR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Basın Müzesi’nde 24 Ekim -11 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek sergide hattat, ressam ve gazeteci Etem Çalışkan’ın 65 adet eseri sergilenecek. “Nutuk”u el yazısı ile yazan Etem Çalışkan’ın sergisi iki bölümden oluşuyor: Atatürk’ün tablolarının ve Babıâli’nin, edebiyat ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin portreleri.