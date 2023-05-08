Sanatta bu hafta

Yayınlanma: 08.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.05.2023 - 03:18

İSTANBUL

Yönetmen Zeki Demirkubuz’un ilk kişisel sergisi “Hayat”, Müze Gazhane’nin yeni etkinlik alanı L Binası’nda 9 Mayıs’ta ziyarete açılıyor. Sergi 8 Eylül tarihine kadar görülebilecek. Geçici Sergi Salonu olarak işlevlendirilen L Binası’nda, yönetmenin 2009’dan bu yana çektiği 78 fotoğraf sergilenecek. Tuhaf, İBB Miras ve İBB Kültür ortaklığıyla düzenlenen ve Demirkubuz’un yeni filmiyle aynı adı taşıyan serginin küratörlüğünü Nurhak Kaya, sanat yönetmenliğini ise Ebru Yılmaz üstleniyor.

(Salt)



Salt, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı kapsamında akademisyen ve araştırmacıların katkılarıyla bir dizi etkinlik düzenliyor. 20. yüzyıl Türkiye’sinin tarihini ve toplumsal dönüşümleri yansıtan yerel örnekleri odağına alan programda, Salt’ın sanat, mimarlık, tasarım, kent, toplum ve ekonomi alanlarında derleyerek erişime sunduğu arşivler üzerinden kurgulanan sergi projeleri, konuşmalar ve film gösterimleri yer alıyor.

20. yüzyıl Türkiye’sinin tarihini ve toplumsal dönüşümleri yansıtan yerel örnekleri odağına alan programda, Salt’ın sanat, mimarlık, tasarım, kent, toplum ve ekonomi alanlarında derleyerek erişime sunduğu arşivler üzerinden kurgulanan sergi projeleri, konuşmalar ve film gösterimleri yer alıyor. Sinematek/Sinemaevi, mayıs ayını “Luchino Visconti Retrospektifi” ile karşılıyor. İtalyan Kültür Merkezi İstanbul işbirliğiyle gerçekleştirilen retrospektif; doğuştan aristokrat, İtalyan Komünist Partisi üyesi bir Marksist, iyi bir entelektüel; operadan edebiyata, resimden müziğe farklı sanatların etkisinde şekillenmiş vizyonuyla tüm bu çatışmaları özgün ve sofistike bir yorumla perdeye yansıtmayı başaran sinemacı Luchino Visconti’nin sinemasına odaklanıyor.

Tüm uzun metraj Visconti filmleri mayıs ve haziran ayları boyunca Onat Kutlar Sinema Salonu’nda izlenebilecek.

Arter’de ziyarete açılan “Sonsuz”, 1980’li yıllara tarihlenen yapıtlardan başlayıp sanatçının 2015 yılında Venedik Bienali Türkiye Pavyonu için düzenlediği “Respiro” isimli yerleştirmesinin Arter Koleksiyonu’na bağışladığı neon ve aynalarını da içine alıyor. Sarkis, farklı zaman ve mekânlara ilişkin hafızalarıyla birlikte sergide yeniden yorumladığı eserlerini, pratiğinde başat rol oynayan ışık, renk ve müzik gibi unsurlarla birleştirerek “Sonsuz”u çoksesli bir sahnelemeye dönüştürüyor.

Broadway in Istanbul projesi 13 Mayıs'ta saat 21.00'de sahnelenecek. Maslak Tim Show Center’da ünlü Broadway müzikallerinden seçilen sevilen parçaları Uğur Baburhan’ın rejisi, Serpil Günseli müzik direktörlüğü, Nur Doğan’ın koreografileriyle sahneye taşıyacaklar. Projenin kostümleri ünlü modacı Cihan Nacar imzalı.

İZMİR

İşlerin bir anda arapsaçına döndüğü komedi “Bit Yeniği” adlı oyun, kaçma kovalamaca üzerine kurulu. Haldun Dormen’in uyarlayıp yönettiği oyun 12 Mayıs’ta saat 20.00'de Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

(Tarla Kuşuydu Juliet)



Engin Alkan, Sevinç Erbulak, Fatih Al ve Mert Şişmanlar’ın rol aldığı, Alkan’ın aynı zamanda yönetmenliğini üstlendiği müzikli komedi oyunu “Tarla Kuşuydu Juliet” seyirciyle buluşuyor. Oyun 16 Mayıs’ta saat 20.30’da Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

PARİS’İN EFSANE MÜZİKALİ İSTANBUL’DA!

Victor Hugo’nun ölümsüz aşk hikâyesi Notre Dame’ın Kamburu’ndan uyarlanan “Notre Dame De Paris” müzikali orijinal dili Fransızca’da sahnelenmek üzere, 2 hafta boyunca sürecek 21 performans için 5–21 Mayıs tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi’nde!

Notre Dame de Paris müzikali ilk olarak 1998 yılında Paris’te sahnelendi. Victor Hugo’nun klasik aşk hikâyesi “Notre Dame’ın Kamburu” eserinden uyarlanan modern yapımın müzikleri Riccardo Cocciante tarafından bestelenirken sözleri Luc Plamondon tarafından yazıldı.

BURSA

Melek Mosso, 12 Mayıs'ta saat 21.00'de Jolly Joker Bursa sahnesinde. Mosso konserde sevilen şarkılarını seslendirecek.

Zakkum, 17 Mayıs akşamı saat 21.00’de Jolly Joker Bursa sahnesinde konser verecek.

ANKARA

Caz müzisyenlerinden oluşan İstanbul Superband Aycan Teztel şefliğinde ve caz vokalisti Erdem Özkan ile Frank Sinatra’yı bir konserle CSO Ada Ankara’da anacak. Ölümünün 25. yılında anılacak Frank Sinatra parçaları 10 Mayıs’ta saat 20.00’de sanatseverler ile buluşacak.

ANTALYA