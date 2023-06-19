Sanatta bu hafta

Yayınlanma: 19.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.06.2023 - 03:00

SERGİ

Bayburt’taki Baksı Müzesi yeni sezonda Vuslat Doğan Sabancı’nın “Emanet” adlı sergisine ev sahipliği yapcak. 20 Haziran’da açılışı yapılacak svrgi, dört ay boyunca ziyarete açılacak.

MÜZİK

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, 24 Haziran’da saat 21.00’de Maximum Uniq Açıkhava’da konser verecek. Tom Odell’den önce ikili Mavi Sahne’de olacak.

Üretimine devam eden ve 2. albümünün hazırlıklarına başladığını açıklayan Melike Şahin, bu kez söz ve bestesi Mabel Matiz’e ait olan “Diva Yorgun” şarkısını yayımladı.

TİYATRO

“Aydınlıkevler”adlı oyun ilk olarak 19 Haziran’da saat 20.30’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde ardından 20 Haziran’da Maximum Uniq Açıkhava’da tiyatroseverlerle buluşacak. Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü topladığı “Aydınlıkevler”in yönetmenliğini Serdar Biliş yapıyor.

HAFTANIN SÖYLEŞİSİ VE KONSERİ



Bu haftanın konseri 24 Haziran’da saat 20.00’de Cemal Reşit Rey’de müzikseverlerle buluşacak. Murat Cem Orhan’ın yöneteceği “Beethoven 9. Senfoni CRR Senfoni Orkestrası”nın konserinde, Hale Soner Kekeç (soprano), Olga Syniakova (mezzo-soprano), Pavel Valuzhin (tenor), Göktuğ Alpaşar (bas) solist olarak yer alacak.

ERSİN ANTEP VE İLBER ORTAYLI!

İnsanlık nasıl eşit olabilir? Herkesin zenginliği ya da yoksulluğuyla mı? Beethoven neden çözümü “neşe”de buldu? “9. Senfoni”de işaret ettiği haliyle Prometheus’a yönelen bestecinin insanlığa dair ideallerinin kaynağı, yaşadığı dönemin siyasal ve toplumsal yapısıyla da ilgili midir? sorularına yanıt aranacak söyleşide; Beethoven’ın “insanlığın eşitliğine” dair düşünceleri, ideallerinin müziğe yansıması da konuşulacak. Müzikolog Ersin Antep’in yöneteceği söyleşinin konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı olacak. Katılım ücretsiz.