Sanatta bu hafta

Yayınlanma: 26.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.06.2023 - 04:54

KONSER

Cem Adrian, bugün saat 21.00’de Jolly Joker Mersin’de konser verecek.

Melek Mosso yarın saat 22.00’de İzmir Jolly Joker Alaçatı sahnesinde konser verecek.

SİNEMA

Ayvalık Açık Hava Film Geceleri, 24 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor. “Hüzün Üçgeni” adlı film bugün saat 21.15’te Ayvalık Belediyesi yeni binanın bahçesinde gösterilecek. Ruben Östlund’un yönettiği filmde; Harris Dickinson, Charlbi Dean, Woody Harrelson, Dolly De Leon rol alıyor. Force Majeure ve The Square filmleriyle tanınan Östlund, bu kez içinde milyarder yolcuların olduğu bir geminin batmasıyla ıssız adaya düşen farklı sınıflardan bir grup insanın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

TİYATRO

Victor Hugo’nun eseri; “Notre Dame’in Kamburu Müzikali” bugün saat 20.30’da Trump Sahne’de sahnelenecek. Vural Bingöl’ün yönettiği oyunda; çirkin ve kambur kilise zangocu Quasimodo ile Fransa’nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo’nun ve krala bağlı komutan Phoebus’un semtte yaşayan çingene Kızı Esmeralda’ya olan aşklarını konu alıyor.

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 21’cisini düzenlediği Çocuk Tiyatro Festivali; Fabrika Sanat’ın “İki Bavul Dolusu” adlı oyunuyla bugün sona eriyor. Oyun saat 21.00’de Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda sahnelenecek.

Baba Sahne’nin 5-6 Temmuz’da iki gün üst üste sahneleyeceği Taxim oyunuyla açılış yapacak olan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, yaz boyunca Program, BKM’nin Neyzen Tevfik “Hiç”, DasDas’ın Deli Bayramı, Davran Tiyatrosu’nun Üçü Bir Arada, Dostlar Tiyatrosu’nun İmparator, Kumbaracı50’nin Tek Kullanımlık Hikâye, Levent Üzümcü Tiyatrosu’nun Ben Türkan Saylan, Tiyatro HemHâl’in N’Olcak Bu Yusuf-Umut’un Hali ve Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit, Semaver Kumpanya’nın Güzel Son oyunu gibi birçok yapımla tiyatroseverlerle buluşacak.

HAFTANIN SERGİSİ: ‘CUMHURİYET’İN İLK YILI’

İstiklal Caddesi’nde bulunan Yapı Kredi Kültür Sanat, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını “Cumhuriyet’in İlk Yılı” başlıklı sergiyle kutluyor.

Evde gramafonla dans edenler. (1924)

Küratörlüğünü Cengiz Kahraman’ın yaptığı “Cumhuriyet’in İlk Yılı” sergisi, 3 Eylül’e kadar Yapı Kredi Kültür Sanat’ta görülebilir. Sergi, izleyiciyi 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet’in ilk yılına bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Ancak bu zaman yolculuğunda o dönemde yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra tarih anlatılarında pek rastlanılmayan gündelik yaşam, kültür ve sanat ortamı, eğlence hayatı ve düzenlenen spor müsabakaları gibi konular da bulunuyor.