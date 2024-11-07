'Saraydan Kız Kaçırma' operası Kadıköy'de sanatseverlerle buluşacak

Yayınlanma: 07.11.2024 - 20:03

Güncelleme: 07.11.2024 - 20:03

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB),11-12 Kasım'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera'sında "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneleyecek.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği eser, klasik haline sadık kalınarak, farklı bir reji anlayışı ile sahneleniyor.

Rejisör Caner Akın'ın sahneye koyduğu eserde, İDOB Orkestrası'nı Zdravko Lazarov yönetecek. Eserin dekor ve kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz'a, ışık tasarımı ise Taner Aydın'a ait. Paolo Villa'nın koro şefliğini üstlendiği eserin koreografisini ise Tan Sağtürk hazırladı.

Eserde, klasik konunun en önemli unsurlarından biri olan Türklerin kin tutmak yerine merhamete önem vermesi vurgulanıyor. Ayrıca, operada 1918 İspanyol Gribi salgını da konu ediliyor.

Temsillerde Fuat Kılıç Aslan ve Ufuk Toker "Belmonte", Tuncay Kurtoğlu, "Osmin", Anna Sirel Etyemez ve Evren Işık Yasemin "Konstanze", Bezmi Hazal Ekşi ve Ayşenur Ayyıldız Haksoy, "Blonde", Onur Turan "Pedrillo", Selim Borak ve Alper Saldıran "Selim Paşa", Ali Ada Peker, Yusuf Eren Maden çocuk rolünü dönüşümlü olarak canlandıracak.