Sarı Sandalye Tiyatro Topluluğu, ‘Kral Übü’ uyarlamasıyla sahnede

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

‘Kral Übü’ sahnede... İki ‘Kral Übü’ sahnede... Kim mi bu Übü’ler, siyasiler mi? Ülkeyi yönetenler mi? Yoksa zenginler mi?

Sarı Sandalye Tiyatro Topluluğu, grotesk ve absürt tiyatro edebiyatının önemli isimlerinden Fransız yazar Alfred Jarry’nin dünyaca ünlü oyunu “Kral Übü” uyarlamasıyla sahnede.

Metinde; Shakespeare’in “Macbeth”, “Hamlet” ve “Kış Masalı” oyunlarından tridlar yer alıyor. Aslında, oyun Shakespeare’in eserlerinden pek çok gönderme içerirken, tarihteki tüm zorba ve diktatörlere de selam gönderiyor.

Kral Übü, Polonya Kralı Venceslas’a suikast düzenleyerek onun yerine geçen Übü Ailesi’nin hikâyesine odaklanıyor. Her sahnenin bir Übü’sü var. Ama asıl iki Übü üzerinden ilerliyor oyun. Oyunda yer alan her oyuncu biz seyircileri etkilemeyi başarıyor. Oyuncuların uyumu, ritim, denge ve odaklanmalarını bugüne kadar sahnede hiç görmedik desem yeridir. Sahne üzerindeki bütün riskleri göze almış topluluk. Ufacık da olsa bir tekleme ya da senkronda bir kayma olmuyor.

Özellikle iki sahne beni fazlasıyla etkiledi; mahkeme ve dava sahnesi ve neredeyse on dakika süren diğer oyuncuları görmeden seslendiren bir oyuncunun performansı...

Oyunda bir dekor yok. Tamamen oyunculuğa dayalı bir oyun. Oyunun müziklerini Göksu Işık ve Gökhan Öcal sahne de canlı olarak yapıyor. Canlı müzik performanslarında; rock, pop, blues gibi Batı müziği örnekleri ile Türk halk müziği, arabesk, fantezi karışımı alaturka müzikleri elektro gitar ve bağlamaya eşlik eden çeşitli enstrümanlarla çalınıyor. Doğa Nalbantoğlu’nun yönettiği, ışık tasarımını ise Samet Acar’ın, yaptığı “Kral Übü”nün oyuncu kadrosunu, Canan Günaştı, Denizhan Çay, Emirhan Altunkaya, Emre Yıldızlar, Gökhan Öcal, Göksu Işık, Gül Doğa Selvi, İrem Kalaycıoğlu, Kayra Belen Yardımcı ve Şeyiba Ceren Ülgen oluşturuyor.

FİZİKSEL DOĞAÇLAMA

“Kral Übü”de kendi özgün çalışma ve oyun dilini aradıklarını belirten, yönetmen Doğa Nalbanoğlu, oyun ile ilgili şöyle bir açıklamada bulunmuş “Sadece düşüncelerimizin egemenliğinde kalmayıp, vücudumuzun ve hareketin izini sürmeye çalışıyoruz. Fiziksel doğaçlama, kafamızdaki fikirlerin daha katmanlı anlatımı konusunda çok faydalı bir yöntem. Anlamı hem çoğaltıyor hem de izleyenin hayal gücü için alan bırakıyor”.

SARI SANDALYE...

Galatasaray Üniversitesi Tiyatro Topluluğu kökenli genç sanatçıların kurduğu Sarı Sandalye Tiyatro Topluluğu kendine özgü dili ve yenilikçi bakış açısı ile Türkiye’nin yeni nesil tiyatro ekiplerinden birisidir. 2014 yılından beri tiyatro serüvenine 2014’te Georges Perec’in “Ücret Artışı Talebinde Bulunmak İçin Servis Şefine Yanaşma Sanatı ve Biçimi” adlı eserini sahneye uyarlayarak başlayan Sarı Sandalye, prömiyerini İKSV’nin düzenlediği 19. İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali’nde yaptı ve Seyirci Ödülleri’nde “Umut Veren Yeni Tiyatro Topluluğu” ve Ekin Yazın Dostları’ndan “Yılın En İyi Komedisi” ödüllerini aldı.

Bir sonraki yıl Knut Hamsun’un aynı adlı romanından uyarladıkları “Açlık” oyunu, Ekin Yazın Dostları’nda “Yılın Küçük Salon Oyunu”, Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödüleri’nde “HDI Sigorta Özel Ödülü” ve Direklerarası Seyirci Ödüleri’nde “Özgün Tiyatro Müziği” ödüllerine değer görüldü. Yazılışının 40. yılında Ferit Edgü’nün romanından sahneye uyarlanan “O / Hakkâri’de Bir Mevsim” projesi, topluluğun üçüncü oyunu ve üçüncü roman uyarlamasıdır. Ekin Yazın Dostları -Yılın Teması “Özgürlük Ödülü” alan oyun, ilk gösterimini 20. İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali’nde yaptı. Topluluk, edebiyat uyarlamalarıyla başladığı sanat yolculuğuna Jean-Luc Lagarce’ın “Evdeydim ve Yağmurun Gelmesini Bekliyordum” oyununu sahneleyerek devam etti ve hemen ardından epik tiyatronun kurucusu ünlü Alman yazar Bertolt Brecht’in kısa oyunlarından biri olan “Düğün” uyarlamasıyla serüvenine hız kesmeden devam etti. Sarı Sandalye’nin yeni oyunu “Kral Übü”, 28 Temmuz’da saat 21.15’te ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelenecek.