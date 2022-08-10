Şarkıcı Asya: ‘Atatürk’ün yolunda daha adil bir toplum oluruz'

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Asya’nın, söz ve müziği kendisine ait “Bizim Hikâyemiz” şarkısından oluşan teklisi yakın zamanda müzikseverlerle buluştu. Gürsel Çelik’in aranjörlüğünü üstlendiği şarkı için Asya, “Yaşanmışlıklarım, sevinçlerim, gözyaşlarım, söylenenler, söylenmeyenler, ardımda bıraktıklarım, geleceğe dair umutlarım...” diyor. “Atatürk’ün yolunda ilerlediğimiz sürece, daha adil bir toplum oluruz” diyen Asya ile müziğini konuştuk.

KENDİ ŞARKILARI

- Yeni çalışmalarınız ve gelecek yeni projelerinizi paylaşır mısınız?

Akustik performans çekimi için provalarımız devam ediyor. Her zaman canlı performans kayıtlarını tercih ederim. Yorumcunun dinleyiciyle bağını güçlendirdiğini ve müzikal anlamda kendini geliştirmesi için doğru olduğunu düşünüyorum. Sonbahar için yeni bir şarkı hazırlığı da devam ediyor. Müzik sektöründe üretim kısmında olan bazı besteci ve söz yazarları, yaptıkları şarkıları kendileri seslendirdikleri için biz yorumcuların yeni şarkılara ulaşması zor olabiliyor. Bu yüzden ben de son çıkardığım single dahil olmak üzere, kendi şarkılarımı üreterek yoluma devam ediyorum.

- Uzun bir müzik geçmişiniz var. Sizi en çok heyecanlandıran çalışmanız hangisi oldu bugüne kadar?

İlk albümün heyecanı güzel anılarımın baş tacıdır. Sonraki albüm ve single çalışmalarıma motivasyon kaynağı olmuştur. Bazı şarkılar dinleyiciyi daha fazla etkilese de hepsinde emeğim var, hepsini seviyorum.

- Pandemi ile başlayan ve bir türlü bitmeyen müzik yasağı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Pandemi, bütün dünya için zorlu bir sınav oldu ve artık hayatımızın bir parçası. Ben yasaklar yerine, yaşamın her alanında ve müzik sektöründe kontrollü olarak devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yasaklar bütün dünyanın dengesini bozuyor, insanlar hayattan kopuyorlar.

"ÜMİDİMİ KAYBETMEM"

- Yasaklanan konserlerle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Zor bir dönemden geçiyoruz, hem kadın hem de müzisyen olarak olumsuz etkileniyorum. İşime odaklanıp elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Büyük ve çok güçlü bir ülkeyiz, ümidimi asla kaybetmedim.

- Ülkemiz ile ilgili düşünceniz nedir, güzel günler görecek miyiz?

Pek çok konuda bizlere yol gösteren büyük lider Atatürk’ün yolunda ilerlediğimiz sürece, daha adil ve refah bir toplum olacağımıza inanıyorum.