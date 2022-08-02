Blue müzik grubu üyesi Lee Ryan, gözaltına alındı
2000'lerin efsane müzik grubu Blue'nun üyesi Lee Ryan, yolculuk yaptığı uçakta saldırgan tavırlar gösterdiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Ünlü şarkıcı Lee Ryan'ın, yolculuk yaptığı uçakta, kendisine içki verilmediği için hosteslere saldırgan tavırlar sergilediği iddia edildi.
Blue üyesi Ryan, uçaktaki saldırgan tavırları nedeniyle gözaltına alındı
OLAY NEDENİYLE 20 DAKİKA GECİKME YAŞANDI
The Independent’ta yer alan habere göre, şarkıcı Lee Ryan, Glasgow’dan Londra’ya gidecek British Airways uçuşunun 20 dakika gecikmesine neden oldu.
Yolcular, Ryan’ın davranışlarının 'korkutucu' olduğunu söyledi.
Londra polisi, uçak indikten sonra Ryan’ın gözaltına alındığını söyledi.
Video Haberler
- Çayda kaybolan Eyyüp hemşire 53 gündür aranıyor
- 'Yan baktın' kavgası bütün sokağı karıştırdı
- 'Sahte Meclis kartlı' silah kaçakçısı yakalandı
- Sokakta oyun oynarken 'elektrik akımına' kapılan Hiranur
- Çekmeköy'de polis eşliğinde ağaç sökümüne başlandı
- Demet Akalın, şampanyayı garsonun başından aşağı döktü
- Trafoda yangın çıktı! Seferler 3 saat durdu
- CHP'den 'Erzurum' çıkarması
- Feci kaza: Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı!
- Kadir Şeker'in tahliyesine itirazdan sonra yeni gelişme
En Çok Okunan Haberler
-
- Çevik Bir'e tahliye kararı
- 'Ben Erdoğan'ın yerinde olsam...'
- 'Tüm kirli çamaşırlarını dökeceğim'
- 'Sorumlusu AKP ve MHP olacak!'
- Şirket içeriden vurgun yedi
- Ebrar Karakurt'u çılgına çeviren olay
- 'En endişe verici ülke Türkiye'
- 'Erdoğan’ın kozu döndü kendini vurdu'
- Vali Yardımcısı FETÖ'den açığa alındı
- Seçim ikinci tura kalırsa kimi destekleyecek?