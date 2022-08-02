Blue müzik grubu üyesi Lee Ryan, gözaltına alındı

02 Ağustos 2022 Salı, 14:27

Ünlü şarkıcı Lee Ryan'ın, yolculuk yaptığı uçakta, kendisine içki verilmediği için hosteslere saldırgan tavırlar sergilediği iddia edildi.

Blue üyesi Ryan, uçaktaki saldırgan tavırları nedeniyle gözaltına alındı

OLAY NEDENİYLE 20 DAKİKA GECİKME YAŞANDI

The Independent’ta yer alan habere göre, şarkıcı Lee Ryan, Glasgow’dan Londra’ya gidecek British Airways uçuşunun 20 dakika gecikmesine neden oldu.

Yolcular, Ryan’ın davranışlarının 'korkutucu' olduğunu söyledi.

Londra polisi, uçak indikten sonra Ryan’ın gözaltına alındığını söyledi.