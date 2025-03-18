Şehrin tiyatrosu yarın büyük Türkiye Turnesi'ne çıkıyor: İki oyunla, yedi bölge tiyatro

Yayınlanma: 18.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.03.2025 - 04:00

Mihail Bulgakov’un yazdığı, Mustafa Kemal Yılmaz’ın çevirdiği, Onur Demircan’ın uyarlayıp yönettiği “Köpek Kalbi” 19 Mart’ta saat 20.30’da Eskişehir Şehir Tiyatroları Opera Sahnesi’nde, Lev Tolstoy’un yazdığı, Eva Mahkovic’in uyarladığı, Aslı Önal’ın çevirdiği, Aleksandar Popovski’nin yönettiği “Savaş ve Barış” ise 23 Mart’ta saat 20.30’da Ankara Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Tiyatronun turne takvimini ve önümüzdeki sezon sürprizlerini İBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever ile konuştuk.

Bu yıl 110. yaşını kutlayan İBB Şehir Tiyatroları’nda, yeni yolculuklarınız var. 110. yıl kapsamında Büyük Türkiye Turnesi adı altında yolculuk başlıyor, bu süreci sizden dinleyebilir miyiz?

110. yılında bu kutlamaları nasıl yaparız diye düşündük. Sonrasında şuna karar verdik. Dedik ki biz 110. yılımızı seyircimizle kutlayalım. Hatta bunu büyütelim tüm Türkiye ile kutlayalım. Ve bu seneyi biz bir turne senesi ilan ettik. Öncelikle İstanbul’u baz aldık. İstanbul’un neredeyse bütün ilçelerine gittik. Hatta bazı yerlere çok uzun süreli gittik. Mesela Ataşehir’e aşağı yukarı 2-3 aydır sürekli gidiyoruz. Küçükçekmece’ye aynı şekilde. Küçükçekmece’de Yahya Kemal sahnesi var yaklaşık 6 bin kişilik bir salon. Orada Fosforlu’yu oynadık, muhteşem geçti. Sanıyorum ki gitmediğimiz 2-3 ilçe kaldı. Onları da önümüzdeki hafta tamamlayacağız. Türkiye turnesi için ise iki ayaklı bir turne planladık. Birinci ayağını haziran başına kadar tamamlayacağız. İkinci ayağı da eylül başı gibi başlayacak. Yedi bölge üçer şehirden hesapladık. Fakat sonra ikiye düşürmeye mecbur kaldık. Aslında bizim arzu ettiğimiz ulaşılamayan, dezavantajlı bölgelere gitmek. Fakat şöyle bir handikapla karşılaştık. Bizim oyunlarımızı taşıyacak altyapıya sahip o kadar az sahne var ki. Maalesef. Bazıları da şöyle bir teklifle geldi, küçük oyunlarla gidelim. Ben bunu arzu etmedim.

Neden arzu etmediniz?

Çünkü benim özel tiyatrodaki arkadaşlarım bunu yapıyorlar zaten. Özel tiyatroların alanına girmeden yapmamız gerekiyor bazı şeyleri. Çünkü onlar zaten öyle küçük oyunlarla gidip güzel işler yapabiliyorlar. O yüzden de biz daha büyük prodüksiyonlarla seyirciyi kucaklamak istedik. Oyundan sonra 24 Mart’ta ise, Atatürk’ün istirahatgâhında onu ziyaret edeceğiz ve Ata’mıza şükranlarımızı sunacağız. O olmasaydı halimiz nice olurmuş. Onun öngörüsüyle bugünlere gelmişiz. Bunun kıymetini bu günlerde daha da iyi anlıyoruz. Turnede en son Karadeniz’e geçeceğiz. Sonra yeni sezon zaten yaklaşıyor.

ÇOCUK OYUNLARI ÖNEMLİ!

Yeni sezon demişken açılış oyunu ve belirlediğiniz yeni oyunlardan bahseder misiniz?

Bu sene, çocuk oyunlarına çok özen gösterdim. En büyük eleştiri çocuk oyunları yapmıyorsunuz şeklindeydi. O benim tamamen müşkülpesentliğimden kaynaklanıyor. Öncelikle bir anne olarak çok özen gösterdim. Çocukluk çok önemlidir. Hep söylerim. Çanta gibi yanınızda taşırsınız çocukluğunuzu. Dolayısıyla çocuklukta seyrettiğin, yediğin, içtiğin, gördüğün, baktığın, gezdiğin her şey bagajında duruyor. Hiçbirini unutmuyor insan. Şu ana kadar çocuk oyunlarıyla ilgili çok iyi gittik aslında. Az yaptık ama çok kaliteli yaptık. Şimdi en son iki tane oyun çıktı. Bir tanesinin prömiyerini yeni yaptık: “Sesler Ülkesi”. Çok güzel dönüşler oldu. Seyircinin teveccühü çok yüksek olunca bizim bütün yorgunluğumuz gidiyor. Kısacası bizim gıdamız alkış. Nâzım Hikmet’in, masalından esinlenerek “Sevdalı Bulut”u yaptık. Bu ayın 23’ünde prömiyer yapacak. Bir tane de insan vücudunu anlatan bir oyun istiyorum. Bir sürü doktordan hep duyuyoruz: “Öyleydi de bu böyleydi, onu yediğinde böyle oluyor” diye. Dedim ki, “Öyle bir şey yazın ve sahneye koyalım ki 3D’lerden, hologramlardan yani bu yeni çıkan teknolojiden faydalanalım” Kötü bir yiyecek yendiğinde başımıza ne geliyor? Çocuğun vücudunda ne oluyor? Onu bir görsün, öğrensin, bakalım bir daha yiyecek mi? İşte bunları hayata geçirmek için çaba sarf ediyoruz ama dolu dolu da bir sene geçirdik.

‘YAŞLI BAYANIN ZİYARETİ’ İLE PERDE

2025-2026 sezonu perde hangi oyunla açılacak?

Yıldırım Hikmet Urağ’ın sahneye koyduğu “Yaşlı Bayanın Ziyareti”yle açıyoruz. 39 kişilik büyük bir ekip. İyi, güzel bir iş çıkacak. Sonra Engin Alkan “Haramiler”i sahneye taşıyacak. Ben seyircinin bu sene az, öz ama güzel oyunlarla karşılaşacağını düşünüyorum. Bora Seçkin o da bir oyun koyacak sahneye. Önümüzdeki engeller o kadar düzgün bir şekilde kalktı ki biz bundan önceki dönemde de aynı şey oldu. Bu sene de aynı şeyi yaşıyoruz. Aslında iki senelik programı bir senede bitirdik. Her şey çok yolunda gidiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bu konuda teşekkür ediyorum. Yani bu sadece tiyatroya ve sanata verilen değerdir. Hiç bizi üzmediler.