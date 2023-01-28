SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin '2022 Yılın Kadınları' ödülleri sahiplerini buldu

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 03:48

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, 2022 yılında dünyada ve Türkiye’de kadınlara ve kadın mücadelesine ilham veren 19 kadını halkoylamasıyla belirledi. Direnişçi kadınlar, önceki akşam İstanbul Pera Müzesi’nde düzenlenen özel bir geceyle ödüllendirildi.

Törene Ayşe Kulin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Hacer Foggo, Türkan Elçi, Mirgün Cabas, Yakın Ertürk, Fatmagül Berktay, Fuat Keyman, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Binnaz Toprak ve Feride Acar’ın da aralarında olduğu isimler katıldı.

Başta Türkiye olmak üzere İran’dan Afganistan’a, Ukrayna’dan Rusya’ya susmayan, direnen ve hak arayan kadınlara “SES Yılın Kadınları 2022” ödülleri dağıtıldı.

İşte ödül alanlar:

İranlı kadın direnişçiler adına oyuncu ve aktivist Parostoo Salehi

Taliban’a karşı direnen Afgan kadınları adına Afgan Mülteciler Derneği kurucusu (ARSA) Zakira Hekmat

Ukrayna’nın içinde ve dışında yaşam mücadelesi veren kadınlar adına “Savaşsız Çocukluk” girişiminin hukuk müşaviri Olena Velychko

Savaş karşıtı Rus kadın gazeteciler adına Nataliya Vasilyeva

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına Gülsüm Kav ve Fidan Ataselim.

ve TİP milletvekili Sera Kadıgil

Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden

ve Çevre Hakkı Mücadelesi’nin öncü kadınları adına Süheyla Doğan

Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi’nin aktivist kadınları

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri

“Aysel Tuğluk’a Özgürlük için 1000 Kadın Girişimi”

Rojbin Polat ve Esra Soybir

ve SPoD

LİSTAG

Ebrar Karakurt

Hazal Sipahi

Beats By Girlz Türkiye.

Dr. Dilek Gürsoy

Gülşen

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: 20. yılını geride bırakan Yaşam Koalisyonu’na verildi.

"KADINLARA MİNNET BORÇLUYUZ"



Bu yıl ikinci defa düzenlenen ödül töreniyle ilgili SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç, geride bıraktığımız 2022 yılını kadınlar için iki sözcükle özetledi: “Direniş ve Umut.”

(Gülseren Onanç)



Onanç şöyle devam etti: “Kadınlar savaşlara karşı, kadına yönelik sistemli şiddet ve kadın cinayetlerine karşı, Afganistan ve İran başta olmak üzere gerici iktidarların baskılarına karşı direndiler. Ağaçlarını, ormanlarını, derelerini, yeşilliklerini korumak için direndiler. Özgür ve özerk üniversiteler için direndiler. Cinsel istismara, cinsel yönelime, LGBTİ+ bireylere karşı direndiler. Kadınlar cesaretleriyle memlekete ve dünyaya umut oldular. Bize direnişleriyle umut olan SES Yılın Kadınları’na minnet borc¸luyuz.”



2022 YILININ EN ÇOK KONUŞULAN KADINLARI

Filenin Sultanları’ndan 22 yaşındaki milli voleybolcu Ebrar Karakurt, düzenlenen gecede spora erişimi olmayan kız çocuklarına imkân yarattığı için “SES Yılın Kadınları 2022 Ödülü”ne layık görüldü. Cinsiyetçi söylemlere karşı dik durarak kadınlara ilham olan sanatçı Gülşen de 2022’nin direnişçi kadınlarından seçildi. Gülşen, Nisan 2022’deki bir konserinde imam hatiplilere yönelik sözlerinin ardından hedef gösterilmiş ve tutuklanmıştı.

GEZİ DİRENİŞİ’NİN KADINLARI UNUTULMADI

Direnişçi kadınların ödüllendirildiği gecede, İstanbul Taksim Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilmemesi için direnen ve simge olan kadınlar da unutulmadı. Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkûm edilen ve İstanbul Bakırköy Cezaevi’nde bulunan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden yapılan halkoylamasında mücadeleleriyle örnek olan kadınlardan seçildi.

