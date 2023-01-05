Bağlılık Aslı filminin konusu ne, oyuncuları kim?

05 Ocak 2023 Perşembe, 10:15

Bağlılık Aslı, yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiği, 2019 yapımlı bir dram filmidir.

BAĞLILIK ASLI FİLMİNİN KONUSU NE?

Yeni anne olan Aslı, kendi bebeği de olan Gülnihal adında bir bebek bakıcısı tutar. Aslı kısa süre sonra kendi uzun vadeli sırlarıyla yüzleşir.

BAĞLILIK ASLI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kübra Kip

Umut Kurt

Ece Yüksel

BAĞLILIK ASLI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Bağlılık Aslı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlenmiştir.