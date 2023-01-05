Bağlılık Aslı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2019 yılında vizyona giren Bağlılık Aslı filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Bağlılık Aslı filminin konusu ne? Bağlılık Aslı filminin oyuncuları kim? Bağlılık Aslı filminin IMDb puanı kaç?
Bağlılık Aslı, yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiği, 2019 yapımlı bir dram filmidir.
BAĞLILIK ASLI FİLMİNİN KONUSU NE?
Yeni anne olan Aslı, kendi bebeği de olan Gülnihal adında bir bebek bakıcısı tutar. Aslı kısa süre sonra kendi uzun vadeli sırlarıyla yüzleşir.
BAĞLILIK ASLI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kübra Kip
Umut Kurt
Ece Yüksel
BAĞLILIK ASLI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Bağlılık Aslı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'den isim vermeden 'Sinan Ateş' açıklaması
- Erdoğan'dan maaşlara yeni ayar
- Soylu 'Sinan Ateş' sessizliğini bozdu
- İmamoğlu’nu kurtaracak imam
- Canlı yayında 6'lı masanın adayını açıkladı
- Zonguldak'ta 50 köy karantinaya alındı
- 'Alay' etmeye çalıştı, çok sert yanıt: 'Arsız'
- Tutuklular arasında MHP'li yönetici de var
- Emekli ve memura mart sonunda yeni zam mı geliyor?
- 'Yasal düzenleme': Porno sitelerine kimlikle girilecek