Shakespeare & Hathaway: Özel Dedektifler, sevilen ikili yeni sezonuyla geri dönüyor
Dram, komedi ve gizemi ustalıkla bir araya getiren ‘Shakespeare & Hathaway: Özel Dedektifler’, yeni sezonuyla 15 Ekim’de BBC First ekranlarında olacak.
Jo Joyner ve Mark Benton’ın başrollerinde yer aldığı BBC First serisi ‘Shakespeare & Hathaway: Özel Dedektifler’, dördüncü sezonuyla ekranlara dönüyor. Sevilen serinin yeni sezonu, Stratford-upon-Avon’da yaşayan sıradışı dedektiflerin etkileyici, nefes kesen ve düşündüren yeni gizemlerini izleyiciyle buluşturmaya devam edecek.
Salon dansının vahşi tutkuları ve acımasız rekabetlerinden Noel’de düzenlenen hain sabotaja, Shakespeare eskortlarının ihtiraslı dünyasından borç batağındaki eski bir polis ve suç ortağına, dedektif ikili bu sezon da birbirinden esrarengiz vakalarla karşılaşacak. Dedektifler bu gizemleri çözmekle uğraşırken aynı zamanda özel sorunlarıyla da yüzleşecekler. Lu (Jo Joyner) zayıflama kulübüne katılacak; ablasıyla çatışırken cinayetle suçlanan Frank’in (Mark Benton) ise başı kanunlarla derde girecek.
Shakespeare & Hathaway: Özel Dedektifler’in 10 bölümden oluşan dördüncü sezonu 15 Ekim Cumartesi saat 21:00’da BBC First ekranlarında başlayacak.
Video Haberler
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü şarkıcı banyoda ölü bulundu
- Devlete güvenin geldiği hâl!
- Fatih Terim belgeseline ibret olsun!
- Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
- Öngörüm: Onay çıkacak... Üç ay içinde
- Dünya diken üstünde! Putin...
- HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili açıklama
- Gazetelerden öğrendi, 'Ya bu ne' dedi
- AYM'den Seçim Kanunu'yla ilgili karar
- Nedim Şener hakkında bomba iddia...