Shakespeare & Hathaway: Özel Dedektifler, sevilen ikili yeni sezonuyla geri dönüyor

29 Eylül 2022 Perşembe, 16:27

Jo Joyner ve Mark Benton’ın başrollerinde yer aldığı BBC First serisi ‘Shakespeare & Hathaway: Özel Dedektifler’, dördüncü sezonuyla ekranlara dönüyor. Sevilen serinin yeni sezonu, Stratford-upon-Avon’da yaşayan sıradışı dedektiflerin etkileyici, nefes kesen ve düşündüren yeni gizemlerini izleyiciyle buluşturmaya devam edecek.

Salon dansının vahşi tutkuları ve acımasız rekabetlerinden Noel’de düzenlenen hain sabotaja, Shakespeare eskortlarının ihtiraslı dünyasından borç batağındaki eski bir polis ve suç ortağına, dedektif ikili bu sezon da birbirinden esrarengiz vakalarla karşılaşacak. Dedektifler bu gizemleri çözmekle uğraşırken aynı zamanda özel sorunlarıyla da yüzleşecekler. Lu (Jo Joyner) zayıflama kulübüne katılacak; ablasıyla çatışırken cinayetle suçlanan Frank’in (Mark Benton) ise başı kanunlarla derde girecek.

Shakespeare & Hathaway: Özel Dedektifler’in 10 bölümden oluşan dördüncü sezonu 15 Ekim Cumartesi saat 21:00’da BBC First ekranlarında başlayacak.