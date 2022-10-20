"Shakespeare'in Bütün Oyunları" ve "Canlanan Masallar" prömiyer yaptı

20 Ekim 2022 Perşembe, 01:43

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları'nda ilk kez sahnelenecek Adam Long, Daniel Singer ve Jess Winfield'in yazdığı, Leyla Özgüler Kalender'in Türkçeye çevirdiği ve Gökçe Yurtsal'ın yönettiği Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı "Shakespeare'in Bütün Oyunları", Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi Küçük Salon'da prömiyer yaptı.

Londra'da yıllarca kapalı gişe oynayan ve Niyazi Mert Kurt, İsmail Sabri Memiş, Şükrü Gürel'in rol aldığı oyunun, dekor tasarımı Büşra Eroğlu Doğan, kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı İzzettin Biçer, müziği Akın Sevgör'e ait.

Shakespeare'in bütün eserlerini bir oyunda oynama çabasının anlatıldığı oyun, izleyiciye Shakespeare'i hatırlatmayı ve hak ettiği değeri ona yeniden kazandırmayı amaçlıyor.

CANLANAN MASALLAR

Yerleşik Sahne olarak kurulmasının 25. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Erzurum Devlet Tiyatrosunun, "Canlanan Masallar" adlı çocuk oyunu da Erzurum DT Sahnesi'nde prömiyerini gerçekleştirdi.

Umut Uğur'un yazdığı, Fatih Topcuoğlu'nun yönettiği, Yelda Püsküllü, Hilal Yüksel, Ömer Menteşe, Berkay Alkan, Kaan Ertekin, Mekselina Düğdü, Tude Alaca, Enes Vatansever, Yusuf Öztürk, Onur Emre Teber'in rol aldığı oyunun dekor tasarımı Fatih Yarşi, kostüm tasarımı Berna Yavuz, ışık tasarımı Rahmi Özan, müziği Tuncay Aras, koreografi düzeni Meltem Yorulmaz ve dramaturgisi Orhan Kola'ya ait.

Tek perdelik oyunda, kendilerine biçilen rolden sıkılan masal kahramanlarının, girdikleri farklı masalların içinde yaşadıkları olaylar, ilgi çekici, komik, karmaşık ve eleştirel bir anlatımla sahneye aktarılıyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen yönetmen Fatih Topçuoğlu, "Canlanan Masallar"ın, birçok masal kahramanının birbirine karıştırılarak, alışılagelmişin dışında bir hikayenin oluşturulduğu ve farklı mesajların yer aldığı bir oyun olduğunu anlattı.

Çocuklarının zeka seviyesinin çok yüksek olduğuna işaret eden Topçuoğlu, "Teknolojik aletlerin onlar için kullanımı gayet basit ve küçük yaşlarda öğreniyorlar. Ancak bunun iyi yanları olduğu kadar fazlasının çocukların gelişimine, psikolojilerine, büyümelerine çok zarar verdiğini düşündüğümüz ve oyun da bu noktalara dokunduğu için sahneye getirmeye karar verdik. Çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de doğru mesajlar almasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.