Şiirler ormanlar için...
Siz barda arkadaşlarınızla sohbet edip bir şeyler yiyip içerken bir köşede tiyatrocular Nâzım Hikmet’ten, Attilâ İlhan’dan, Orhan Veli’den, Yahya Kemal’den şiirler okuyacak.
Yazarlar Ormanı adı verilen bu etkinliklerin ardından izleyiciler aracılığıyla sedir veya kızılağaç tohumları “drone”lar aracılığıyla atılarak ormanlara dönüşecek.
Etkinlik 2018 yılından bu yana Mavi Sahne adıyla Anadolu Efes sponsorluğunda yapılıyor. Ancak araya giren salgın koşulları nedeniyle önce çevrimiçi, sonra yazın açık havada devam ettirildi. Şimdi ise proje “Pub-Up Mavi Sahne” adı altında oyuncu Berkay Ateş ile birlikte yeme-içme ve eğlence mekânlarına taşınıyor.
Projenin ilki 9 Mart’ta İstanbul’da yapıldı. Berkay Ateş’e etkinlikte oyuncu arkadaşları Bihter Dinçel ve Yağızcan Konyalı eşlik etti. Gösterimler 24 Mart’ta İzmir’de devam edecek. Ardından Ankara ve Eskişehir’de yapılacak. Yaza doğru ise tekrar İstanbul’a dönüş olacak.
‘BAŞKA BİR BOYUT’
Pub-Up Mavi Sahne projesinde işbirliği yapılan oyuncu Berkay Ateş ise şunları söyledi: “Hangi alanda olursa olsun sanat, özgür bırakıldığında, özellikle mekândan bağımsız olduğunda daha da büyüyen bir alan. Bu, tüm sanat dalları için geçerli. Sanatseverlerle tiyatro salonları dışında farklı mekânlarda buluşmak da sergilenen performansı başka bir boyuta taşıyor; izleyicilere de farklı bir bakış açısı ve deneyim yaşatıyor”
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