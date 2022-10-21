Sinema Kulübü: 1 Tema 5 Film geri dönüyor
Hasan Cömert, Kaan Karsan ve Zeynep Ocak’tan oluşan Kutsal Motor ekibinin eşliğinde güncel filmleri ve sinema tarihindeki önemli yapımları konuştuğumuz Sinema Kulübü: 1 Tema 5 Film geri dönüyor!
23 Ekim Pazar günü otopark -2’de gerçekleşecek etkinliğin teması ise “parti” olacak.
Haftanın filmleri:
-The Party (Blake Edwards, 1968)
-Para Avcısı / The Wolf of Wall Street (Martin Scorsese, 2013)
-Ateşli Geceler / Boogie Nights (Paul Thomas Anderson, 1997)
-45 Yıl / 45 Years (Andrew Haigh, 2015)
-Clueless (Amy Heckerling, 1995)
*Gelmeden önce filmleri izlemenizi tavsiye ederiz.
Kapasitenin sınırlı olduğu etkinlik için 18 Ekim saat 19.00 itibarıyla Radar İstanbul mobil uygulaması üzerinden kaydınızı yapabilirsiniz.
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