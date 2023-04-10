Sinematek’ten anlamlı çalışma

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 05:00

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 05:28

Yazar Ferit Edgü’nün er-öğretmen olarak görev yaptığı Hakkâri’de yaşadıklarından ilhamla yazıp 1977’de yayımladığı “O” adlı romanından uyarlanan film, Hakkâri’nin bir dağ köyüne sürülen öğretmenin burada yaşadığı şaşkınlığı, yalnızlığı ve olgunlaşmayı anlatıyor.

YASAKLANMIŞTI

Senaryosu Onat Kutlar’a ait filmin başrolünde, usta oyuncu Genco Erkal yer alırken oyuncu kadrosu Erkan Yücel, Şerif Sezer, Rana Cabbar, Erol Demiröz, Macit Koper, Zeynep Irgat ve Berrin Koper gibi diğer usta isimlerden oluşuyor. Gösterimi sıkıyönetim tarafından yasaklanan film, 1983’te Berlin Film Festivali’nden Gümüş Ayı ve FIPRESCI ödülleriyle dönmüş; 1988’de SİYAD’dan En İyi Senaryo ve En İyi Görüntü Yönetimi ödüllerini almış, Erkan Yücel’e ise Özel Ödül kazandırmıştı.

