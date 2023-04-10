Sinematek’ten anlamlı çalışma
Geçen yıl hayatını kaybeden yönetmen Erden Kıral’ın “Hakkâri’de Bir Mevsim” (1983) filmi, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi tarafından, Kurukahveci Mehmet Efendi’nin katkılarıyla restore ediliyor.
Yazar Ferit Edgü’nün er-öğretmen olarak görev yaptığı Hakkâri’de yaşadıklarından ilhamla yazıp 1977’de yayımladığı “O” adlı romanından uyarlanan film, Hakkâri’nin bir dağ köyüne sürülen öğretmenin burada yaşadığı şaşkınlığı, yalnızlığı ve olgunlaşmayı anlatıyor.
YASAKLANMIŞTI
Senaryosu Onat Kutlar’a ait filmin başrolünde,
usta oyuncu Genco Erkal yer alırken oyuncu
kadrosu Erkan Yücel, Şerif Sezer, Rana Cabbar,
Erol Demiröz, Macit Koper, Zeynep Irgat ve
Berrin Koper gibi diğer usta isimlerden oluşuyor.
Gösterimi sıkıyönetim tarafından yasaklanan
film, 1983’te Berlin Film Festivali’nden Gümüş
Ayı ve FIPRESCI ödülleriyle dönmüş; 1988’de
SİYAD’dan En İyi Senaryo ve En İyi Görüntü
Yönetimi ödüllerini almış, Erkan Yücel’e ise Özel
Ödül kazandırmıştı.
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