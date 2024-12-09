Sivas'ta kaçakçılık operasyonu: 1 milyon 540 bin makaron ele geçirildi

Sivas'ta düzenlenen operasyonda 1 milyon 540 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Sivas'ta kaçakçılık operasyonu: 1 milyon 540 bin makaron ele geçirildi
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AA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 17:31

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonda büyük miktarda makaron ele geçirdi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda yapılan operasyonda, şüpheli bir araçta arama yapıldı. Aramada, 1 milyon 540 bin boş makaron ile 45 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.


Etiketler: #sivas #makaron

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