Sivas'ta kaçakçılık operasyonu: 1 milyon 540 bin makaron ele geçirildi
Sivas'ta düzenlenen operasyonda 1 milyon 540 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonda büyük miktarda makaron ele geçirdi.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda yapılan operasyonda, şüpheli bir araçta arama yapıldı. Aramada, 1 milyon 540 bin boş makaron ile 45 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Yetkililer, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 15 yıllık birikimini yarım saatte kaybetti
- Askeri helikopter düştü: 6 asker şehit!
- İmamoğlu'ndan Melih Gökçek'e 'Dilek İmamoğlu' yanıtı
- 'Yüzde 90 oy alsanız ne olur?'
- Kılıçdaroğlu çifti trafik kazası geçirdi
- İşte AKP'nin asgari ücret ve emekli maaşı beklentisi
- Putin-Esad bir araya gelecek mi?
- İnci İnci intihalde birinci
- 'Devlet Memurları Kanunu' değişiyor
- Suriye'nin yeni 'başbakanı' belli oldu