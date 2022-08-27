Sizin derginiz hangisiydi? Y. Bekir Yurdakul’un yazısı...
Kitaplarla dost bir yaşam süren hemen herkesin okuma yolculuğunda bir ya da birkaç çocuk dergisinin ışıltısı saklıdır. Sözlü edebiyatın bütün verimini barındıran halk edebiyatı ve dönemin çağdaş edebiyat ürünleriyle tanışık ve arkadaş olmamızda çocuk dergiciliğinin emeği yadsınamaz. Çoğumuz için kitapların kapısını açan dergilerden biri de sanırım Doğan Kardeş’tir.
KAPSAMLI BİR ARAŞTIRMA
Dönemi ve bağlamı sınırlı da olsa, Dr. Recai Bazancir’in araştırması “çocuk edebiyatı” dergiciliğinde ülkemizin geçtiği kilometre taşlarını anımsatmakla kalmıyor çocuk yazını alanındaki yolculuğumuza da ışık tutuyor.
Dr. Bazancir, araştırmasının ilk bölümünde, Tanzimat Döneminde yayımlanan çocuk gazete ve dergilerinin içerik ve yapısal özellikleri üzerine bilgiler aktarıyor.
İkinci bölümdeyse 1928 Harf Devrimi’nden 1946’ya uzanan zaman dilimine geniş bir pencereden bakıyor. Bu dönemden seçtiği, çocuklar için yayımlanan 22 dergi ve gazeteyi, özellikle halk edebiyatı yapıtlarının çocuklara aktarılması bağlamında irdeliyor.
Dr. Bazancir’in Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Halk Bilimi Bölümünde 2020’de tamamladığı çalışması alanın bütün bileşenlerinin yararlanacağı nitelikte bir yapıt.
Türkiye’de Çocuk ve Gençlik Dergilerinde Halk Edebiyatı Türleri / Dr. Recai Bazancir / Duvar Yayınları / 480 s. / 2022.
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