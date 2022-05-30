Sokak kedisi: Aç olsak da ruhumuzda müzik!

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Müziğe doymayan gençler, konser bitiminde Kadırga Caddesi’ni kapatıp dans edince trafik durmuş, cümbüşe bak, polis gelmiş! Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda ise Aynur Doğan büyük alkışlarla başladığı konserinde Bursa’daki konseri iptal edildiği için destekleniyor. Melek Mosso’nun da Isparta Gül Festivali’ndeki konserini “Ahlaksız” diye iptal edip yerine Seda Sayan’ı çağırmışlar. Kim ahlaklı, kim ahlaksız biz kediler için insanları anlamak zor! Seda Sayan’ın koşa koşa gittiği konsere diğer günlerde katılacak olan Funda Arar ve Derya Uluğ Melek Mossa’ya yapılanı protesto için gitmekten vazgeçmiş. Seda yeni evlendi tabii, para lazım, gider. İnsanlık bu demek! Başka ne var ne yoktu? Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde AKM’de Yunanlı şarkıcı Gylkeria varmış; CRR’ye kediler girebiliyor, ama AKM’de davetiye bile Ankara’ya sorulduğundan izleyemedim? Galata Port’ta Saat Kulesi’nin önünde İrem Derici sahneye çıkmış! Şişhane’de kurulan sahnede Özgür Can Çoban vardı. Galata Kulesi’nin önü zaten sürekli sahne, pazar akşamı Superband çıkacaktı. Kültür Yolu Festivali tanıtımına Tünel Meydanı’nda denk geldim. Def sesi duydum baktım, o sıcakta keçe giysiler içinde babayiğit erkekler ilahi söylüyor. Galata Mevlevihanesi’nin semazenleri, video çeken ahaliyi “Fareli köyün kavalcısı” gibi peşlerine takmış, Mevlevihane’ye gittiler, sonra sema dönüldü mü bilmiyorum! Kültür Yolu Festivali, Galataport’tan başlayıp İstiklal Caddesi’nden dolaşarak Taksim’de bitiyor. 12 Haziran’a kadar sürecek etkinlikler Murat Boz konseri ile bitecek.

Pazar gecesi ise İstanbul’un fethinin 599. yılını İBB, Maltepe’de mehteran takımı, Pinhani ve Teoman konseri ile kutladı. Buna Avrupa yakasında oturanlar niye Yenikapı’da değil diye az bozulmadı. Canım onlar da Reis’in Atatürk Hava Limanı’nın pistlerine dikilecek fidan törenine gitselerdi. Kimse gitmiyor diye otobüslerle toplamışlar insanları!