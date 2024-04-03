'Spider-Man 4 gelecek mi?' sorusunu Sam Raimi cevapladı: Geri dönüş yolda mı?

Spider-Man 4'ün çekileceği bir süredir gündemdeydi. Sam Raimi, devam filmiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 14:43
'Spider-Man 4 gelecek mi?' sorusunu Sam Raimi cevapladı: Geri dönüş yolda mı?
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Sam Raimi, Tobey Maguire ile birlikte "Spider-Man 4" filminin gerçekleşme olasılığı hakkında açıklamalarda bulundu. Raimi, "Spider-Man: No Way Home" filminde Maguire ve Andrew Garfield'ın Peter Parker versiyonlarının dönüşünü görmesinin ardından, iptal edilen devam filmlerinin, özellikle de "Spider-Man 4"ün yeniden canlandırılmasını uman hayranların taleplerine cevap verdi.

Ancak, Raimi'ye göre, bu durum gerçekleşecek gibi görünmüyor. Raimi, Maguire'ın "Spider-Man: No Way Home" filmindeki performansını övgüyle karşılarken, "Spider-Man 4"ün yeniden canlandırılmasıyla ilgili herhangi bir bilgi almadığını belirtti. Raimi, Marvel ve Columbia Pictures'ın şu anda Spider-Man evreninde oldukça başarılı olduklarını ve kendisine geri dönüp bu hikayeyi anlatmak isteyip istemeyeceklerini bilmediğini ifade etti.

Raimi, Tobey Maguire ile bu konuda konuşmadığını belirtirken, Marvel ya da Columbia Pictures'ın onunla iletişime geçip geçmediğine dair de bir bilgisinin olmadığını paylaştı. Ancak Raimi, Marvel ile "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" filminde çalıştığını ve iyi ilişkilere sahip olduğunu belirtti. Eğer böyle bir proje gerçekleşecek olsaydı, muhtemelen haberinin olacağını söyleyen Raimi, şu anda böyle bir çalışmanın olup olmadığından emin olmadığını ifade etti.

Raimi'nin açıklamalarına göre, Tobey Maguire'ın "Spider-Man 4"üyle birlikte geri dönme olasılığı düşük görünüyor. Ancak, Maguire'ın MCU'ya başka yollarla geri dönme olasılığı hala var. Bu, özellikle Deadpool & Wolverine gibi diğer Marvel özelliklerinde karşımıza çıkması durumunda mümkün olabilir.


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