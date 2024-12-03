Star Wars: Skeleton Crew Türkiye'de yayına girdi! İşte ilk detaylar...

Star Wars: Skeleton Crew, Disney+’ın yeni dizisi, 3 Aralık'ta Türkiye’de yayına girdi. 8 bölümden oluşan dizi, dört çocuğun galakside hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Jude Law’un başrolünde olduğu yapım, Star Wars evrenine yeni bir bakış açısı getiriyor. İlk iki bölümüyle izleyicilere sunulan dizi, her Salı yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.

Star Wars: Skeleton Crew Türkiye'de yayına girdi! İşte ilk detaylar...
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2024 - 16:26

Disney+’ın heyecanla beklenen dizisi Star Wars: Skeleton Crew, bugün itibarıyla Türkiye'deki izleyicilerle buluştu. 8 bölümden oluşan bu yeni yapım, Star Wars evrenine farklı bir bakış açısı kazandırıyor. İlk iki bölümüyle yayına giren dizi, her Salı yeni bölümleriyle ekranlara gelecek.

Dizi, dört çocuğun galaksideki tehlikeli bir yolculuğa çıkmasının ardından hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Oscar adayı Jude Law, düzenbaz mentor Jod karakterini canlandırıyor. Dizinin yaratıcıları Christopher Ford ve Jon Watts, Skeleton Crew’u, gençlik temalı bir Star Wars hikayesi olarak şekillendirdi. Ayrıca The Mandalorian ve Ahsoka gibi dizilerle bağlantılı olan yapım, yeni izleyiciler ve eski Star Wars takipçileri için mükemmel bir başlangıç sunuyor.

Sosyal medyada olumlu yorumlar alınırken, bazı izleyiciler dizinin daha hafif bir ton taşıdığını belirtiyor. Skeleton Crew, Star Wars dünyasına yeni bir soluk getiriyor ve dizinin sinematik kalitesiyle dikkat çekti.


Etiketler: #Star Wars #disney+ plus #Star Wars Skeloton Crew

İlgili Haberler

Disney’den sürpriz hamle: Star Wars filmi yerine Buz Devri 6

Disney’den sürpriz hamle: Star Wars filmi yerine Buz Devri 6
Hayranlarına müjde! Star Wars (Yıldız Savaşları) geri dönüyor

Hayranlarına müjde! Star Wars (Yıldız Savaşları) geri dönüyor
Star Wars dizisi 'The Acolyte' ilk sezonun ardından iptal edildi

Star Wars dizisi 'The Acolyte' ilk sezonun ardından iptal edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler