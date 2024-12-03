Star Wars: Skeleton Crew Türkiye'de yayına girdi! İşte ilk detaylar...

Yayınlanma: 03.12.2024 - 16:26

Güncelleme: 03.12.2024 - 16:26

Disney+’ın heyecanla beklenen dizisi Star Wars: Skeleton Crew, bugün itibarıyla Türkiye'deki izleyicilerle buluştu. 8 bölümden oluşan bu yeni yapım, Star Wars evrenine farklı bir bakış açısı kazandırıyor. İlk iki bölümüyle yayına giren dizi, her Salı yeni bölümleriyle ekranlara gelecek.

Dizi, dört çocuğun galaksideki tehlikeli bir yolculuğa çıkmasının ardından hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Oscar adayı Jude Law, düzenbaz mentor Jod karakterini canlandırıyor. Dizinin yaratıcıları Christopher Ford ve Jon Watts, Skeleton Crew’u, gençlik temalı bir Star Wars hikayesi olarak şekillendirdi. Ayrıca The Mandalorian ve Ahsoka gibi dizilerle bağlantılı olan yapım, yeni izleyiciler ve eski Star Wars takipçileri için mükemmel bir başlangıç sunuyor.

Sosyal medyada olumlu yorumlar alınırken, bazı izleyiciler dizinin daha hafif bir ton taşıdığını belirtiyor. Skeleton Crew, Star Wars dünyasına yeni bir soluk getiriyor ve dizinin sinematik kalitesiyle dikkat çekti.