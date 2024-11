Hayranlarına müjde! Star Wars (Yıldız Savaşları) geri dönüyor

Yayınlanma: 08.11.2024 - 16:47

Güncelleme: 08.11.2024 - 16:47

"Star Wars" (Yıldız Savaşları) film serisi artık Simon Kinberg'e emanet. Lucasfilm, Kinberg'in stüdyo şefi Kathleen Kennedy ile birlikte üç filmi yazıp yapımcılığını üstleneceği yeni bir "Yıldız Savaşları" üçlemesi üzerinde çalıştığını duyurdu.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Bu üçleme, Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver ve Oscar Isaac'in başrollerini paylaştığı "Star Wars: The Rise of Skywalker"ın ardından çekilecek yeni bir film serisi olacak. Filmlerin konusuna dair detaylar henüz açıklanmadı.

Disney ayrıca Jon Favreau imzalı "The Mandalorian & Grogu" filminin vizyon tarihini 22 Mayıs 2026 olarak duyurdu. Bununla birlikte, 18 Aralık 2026 ve 17 Aralık 2027 tarihlerinde iki yeni "Star Wars" filmi daha gösterime girecek. Lucasfilm'in yapım aşamasında başka "Yıldız Savaşları" projeleri de bulunsa da hangilerinin beyazperdeye taşınacağı henüz kesinleşmedi.

SIMON KINBERG'DEN STAR WARS’A YENİ DOKUNUŞ

20th Century Fox için yazıp yapımcılığını üstlendiği "X-Men" filmleri ile tanınan Simon Kinberg, kariyerinde "X-Men: The Last Stand" (2006), "X-Men: First Class" (2011), "X-Men: Days of Future Past" (2014), "Deadpool" (2016), "Logan" (2017) ve "Dark Phoenix" (2019) gibi yapımlara imza attı. Kinberg ayrıca Lucasfilm ile Disney Channel animasyon dizisi "Star Wars: Rebels" üzerinde çalışmış ve 2015 yapımı "Star Wars: The Force Awakens" için yönetmen J.J. Abrams'a danışmanlık yapmıştır.

Star Wars hayranlarını heyecanlandıran bu yeni dönemde, Kinberg'in yaratıcı vizyonunun neler getireceği merakla bekleniyor.