'What If...?' dizisinin 2. sezonu için geri sayım başladı: İzleyiciler alternatif hikayelerle buluşuyor

Yayınlanma: 17.11.2023 - 23:06

Güncelleme: 17.11.2023 - 23:06

Marvel Sinematik Evreni'nin ilgiyle beklenen animasyon dizisi 'What If...?' ikinci sezonuyla seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. 22 Aralık'tan itibaren sadece Disney+'ta izleyicilerle buluşacak olan dizi, Marvel evreninin sevilen karakterlerini farklı senaryolarda ağırlayacak.

Dizinin ikinci sezonundan yayımlanan ilk fragmanda, Gözcü (The Watcher) başta olmak üzere Nebula, Hela ve Happy Hogan gibi dikkat çeken karakterlere odaklanılıyor. Marvel Sinematik Evreni'nin ilk animasyon dizisi olma özelliği taşıyan 'What If...?'in yeni sezonunda, izleyicileri sürükleyici hikayeler bekliyor.

22 Aralık'tan itibaren Disney+ platformunda izlenebilecek olan dizinin yapımcılığını Bryan Andrews üstlenirken, diğer yapımcı AC Bradley ise baş yazar olarak projede yer alıyor.

San Diego Comic-Con etkinliğinde 3. sezon onayını alan 'What If...?'in 2. sezon bölümleri, 22 Aralık'tan itibaren 9 gün boyunca art arda yayınlanacak. Bu süreçte, Marvel hayranları sevdikleri karakterlerin alternatif hikayelerini keşfetme fırsatı bulacak.