STONELINE Yayınları’nın ilk kitabı okuyucularla buluştu

31 Ekim 2022 Pazartesi, 00:02

Bu yıl 25. yılını kutlayan STONELINE Yapı Ürünleri’nce, şirketin sosyal sorumluluk anlayışının bir parçası olarak yapılandırılan STONELINE Yayınları’nın ilk kitabı Doğal Taş Cepheler: Planlama İlkeleri, Projeler ve Yapılar, Alman DOM Publishers yayınevi iş birliğiyle, Türkçe ve Almanca iki dilde hazırlandı ve eş zamanlı olarak Türkiye’de yayımlandı.

Mimar ve editör Konstantin Krüger tarafından hazırlanan ve doğal taşın ocaktan yapıya geçirdiği evreleri, tarihten referanslarla, çağdaş uygulamalarla örnekleyen, doğru kullanımına rehberlik edecek kitap; Philipp Meuser (Prof., mimar), Hermann Graser (Alman Doğal Taş Birliği, DNV Başkanı) ve Tobias Nöfer’in (mimar) metinleri ile zenginleştirildi.

Kitapta, teori ve pratiğe yönelik bilgilendirici metinlerin yanı sıra uluslararası alanda faaliyet gösteren mimarlık ofislerinin seçilmiş projeleri Krüger tarafından tek tek irdelenerek detay çizimleri, fotoğraflar ve tasarım ilkelerini açıklayan metinler eşliğinde sunuluyor.

Aralarında İstanbul, İzmir ve Muğla’nın da yer aldığı 15 farklı dünya şehrinden seçilmiş 23 proje içinde Türkiye’den beş mimarlık ofisinin; EAA-Emre Arolat Mimarlık, Atelier Han Tümertekin, Erginoğlu&Çalışlar, Teğet Mimarlık, DDA-DILEKCI Mimarlık’ın projeleri de yer alıyor.

Doğal Taş Cepheler kitabı, hem doğal taşın malzeme olarak uygulama çeşitliliğini göstermeyi hem de doğru yerde ve doğru biçimde kullanımına rehberlik etmek üzere bir tartışma zemini oluşturmayı amaçlıyor.

Aynı zamanda yatırımcı (işveren), mimar ve taş tedarikçisi firma arasındaki, özellikle planlamanın ilk aşamalarında büyük önem taşıyan iş birliğinin önemine dikkat çekerek bu sürecin kolaylaştırılması da hedefleniyor.

1.000’e yakın fotoğraf ve teknik detay çiziminin eşlik ettiği metinleriyle yalın bir dille kaleme alınan kitap; doğal taşla cephe tasarımı konusunda güncel tasarım eğilimleri ve teknolojileri, mimarlık tarihinden referansları ve temel bilgileri, tasarım yöntemlerini, inşa edilmiş yapıların ve cephelerinin kapsamlı ve özgün bir bakış açısıyla incelenmesini, doğal taşın bloktan yapıya serüvenini ve başlıca taş türlerini kapsayan beş ana bölümden oluşuyor:

“Konuya giriş ve yeni eğilimler”, “Kuram ve temel bilgiler”, “Doğal taşla tasarım”, “Yapılar ve cepheler”, “Doğal taşın çıkarılması ve işlenmesi ve türleri”.

STONELINE Yapı Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayrak, şirketlerinin kurulduğu günden bu yana eğitim, kültür ve sanata destek verdiğini, sosyal sorumluluk anlayışıyla, odağına doğal taşı alan tematik bir yayınevi olarak STONELINE Yayınları’nı kurduklarını belirtti. Bayrak, “Doğal taş alanında yayınlar yaparak doğal taş kültürünün, literatürünün zenginleşmesine katkıda bulunmayı ve bu alandaki akademik araştırmaları yayımlamak suretiyle desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.

STONELINE Yayınları Yayın Yönetmeni Gülçin İpek de yayın anlayışlarına ve tasarılarına ilişkin şunları söyledi: “Mimarlık, içmimarlık, kültür, sanat, tasarım, arkeoloji, jeoloji alanlarına doğal taş odağında hazırladığımız yayınlarla katkıda bulunmayı, yine bu alanlarda yayına dönüşebilecek nitelikteki akademik araştırmaları desteklemeyi hedefliyoruz. Yayınlayacağımız kitaplar doğal taşı kimi zaman teknik, kimi zaman kültürel boyutuyla ele alacak. Farklı dildeki kitapları Türkçeye kazandırmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor.”

Doğal Taş Cepheler: Planlama İlkeleri, Projeler ve Yapılar / Konstantin Krüger / Çeviren Zuhal Nakay / STONELINE Yayınları / www.stoneline.com.tr / www.yemkitabevi.com / 304 s. / 2022.