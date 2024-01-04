Stratonikeia’daki 2 buluntu 2023’ün En Önemli 10 Arkeolojik Keşfi arasına girdi

Yayınlanma: 04.01.2024 - 14:34

Güncelleme: 04.01.2024 - 16:00

Pamukkale Üniversitesi’nin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt liderliğindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında önemli buluntular elde edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ile yürütülen kazı çalışmalarının, 2023 yılının en önemli 10 arkeolojik keşifi arasına girdiği açıklandı.

İki öne çıkan buluntu şu şekilde:

Mousa Tersichore’ye Ait Heykel: Roma Hamamı'nın Frigidarium bölümündeki kazılarda ele geçirilen bu heykel, antik dönemin ilham perilerinden biri olan Mousa Tersichore'ye ait. Heykel, dansı temsil ediyor ve milattan sonra ikinci yüzyıl ortalarına tarihlenmekte.

Çocuk Ayak İzleri: Roma Hamamı'nda yapılan kazılarda bulunan tuğlalar üzerindeki ayak izleri, M.S. 2. yüzyıla ait. Bu ayak izleri, farklı yaşlarda üç ayrı çocuğa ait ve önemli bir arkeolojik keşif olarak değerlendirilmekte.

Bu buluntular, Stratonikeia Antik Kenti'nin Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait önemli yapılarından biri olan Roma Hamamı'nda yapılan kazılarda ortaya çıktı. Ayrıca, bu keşifler Türkiye'deki arkeolojik çalışmalarda 2023 yılında öne çıkanlar arasında yer aldı.