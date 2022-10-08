Studio Ghibli: The Unofficial Cookbook adlı yemek kitabı geliyor

08 Ekim 2022 Cumartesi, 15:48

Minh-Tri Vo’nun yazarı olduğu Lisa Molle-Troyer’ın ise çevirisini yaptığı yemek tarifleri içeren kitap Insight Editions tarafından okurla buluşturuluyor.

Studio Ghibli: The Unofficial Cookbook adlı yemek kitabında Studio Ghibli’nin 20 animasyon filminde görülen tüm yemeklerin, ramenleden kızartmalara farklı farklı sahnelerde izleyiciyi izlerken cezbeden tariflerin reçeteleri yer alacak.

Ghibli hayranları, kitap sayesinde artık kolay ve resimli tariflerle yemekleri kendileri pişirebilecek. Hayao Miyazaki'nin en sevilen filmlerinden ilham alan bu resmi olmayan Japon tarifleri koleksiyonuyla mutfağına biraz sihir katabilecek.

1985'ten beri Studio Ghibli, macera, sihir, dostluk, aile ve hepsinden önemlisi, en lezzetli görünen animasyon yemekleri hakkında fantastik hikayelerle sinemaseverleri büyüledi. Hayranlar tarafından oluşturulmuş resmi olmayan 50 tarifle dolu bu kitapla artık kendi ağız sulandıran yemeklerinizi yaratabilirsiniz. Cezbedici kahvaltılardan ve öğle yemeklerinden yakitori ve onigiri gibi Japon favorilerine kadar uzanan tarifler şunları içeriyor:

* Tavada pastırma ve yumurta,

* “Haaaam” ile Ramen,

* Ringa balığı ve balkabağı turtası,

* Buğulanmış kırmızı fasulye bao,

* Beurre blanc soslu somon.

Ve çok daha fazlasını içeren bu kitap, Japon anime, manga ve rahat yemek pişirme hayranları için bir başucu kitabı niteliğinde.