Suç, lüks ve intikam: Theo James ve Kaya Scodelario'dan The Gentlemen!

Yayınlanma: 25.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 25.11.2023 - 00:00

Guy Ritchie'nin "The Gentlemen" adlı dizisinin ilk görüntülerinde Theo James, Kaya Scodelario ve Vinnie Jones'un performanslarına dair bilgiler paylaşıldı. Dizi, 2019 yapımı aynı adlı filmden uyarlanacak ve başrollerde Theo James, Kaya Scodelario, ve Vinnie Jones gibi isimleri bulunuyor.

Dizide Theo James, Eddie Horniman adında bir aristokratı canlandırıyor. Eddie, ailesinin mülkünü miras alır ve Avrupa'nın en büyük yabani ot çiftliğine ev sahipliği yaptığını keşfeder. Ancak orijinal filmdeki karakterlerin aksine, dizide orijinal oyuncu kadrosu yer almıyor.

Dizinin genel konusu, İngiltere'nin yeraltı suç dünyasından bir dizi kötü karakterin Eddie'nin operasyonundan pay almak istemesi etrafında döner. Eddie, ailesini bu suçlu kişilerin etkisinden kurtarmaya kararlıdır ve gangsterlere karşı kendi oyunlarını oynamaya çalışır. Ancak suç dünyasına daha fazla çekildikçe, kendi kurallarını koymanın zorluklarıyla karşılaşır.

Guy Ritchie, dizinin ilk iki bölümünü yönetirken, Matthew Read de ortak yazarlardan biri olarak yer aldı. Dizi, Netflix, Moonage Pictures ve Miramax TV ortak yapımcılığında 2024 yılında yayınlanması planlanıyor.