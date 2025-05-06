Tarih belli oldu... 28'inci Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başlıyor!

Yayınlanma: 06.05.2025 - 12:49

Güncelleme: 06.05.2025 - 12:49

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 28. yılında da zengin film seçkisi, söyleşiler, atölyeler ve özel gösterimlerle dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor.

Dünyanın dört bir yanından kadın yönetmenlerin filmlerine ev sahipliği yapacak festivalin bu yılki teması ve odak noktası, kadınların sinema sektöründeki üretim koşulları, dayanışma pratikleri ve temsil mücadelesi olacak.

Festival kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da sinemaya emek veren kadınlar ödüllendirilecek.

Onur Ödülü, oyuncular Hülya Darcan ve Gülşen Bubikoğlu’na, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu Bennu Yıldırımlar, cast direktörü Harika Uygur ve yapımcı-festival yönetmeni Başak Emre’ye verilecek. Genç kadın sinemacıları desteklemek amacıyla verilen Genç Cadı Ödülü ise oyuncu Mina Demirtaş’ın olacak.

Ödüller, 27 Mayıs akşamı düzenlenecek açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek. Festival, kadınların sinemadaki varlığını kutlarken, toplumsal cinsiyet eşitliği adına güçlü bir platform olmayı sürdürüyor.

Festival programı ve detaylı etkinlik takvimi önümüzdeki günlerde açıklanacak. İlgiyle beklenen festival, bu yıl da Ankara'nın kültür sanat hayatına damga vurmaya hazırlanıyor.