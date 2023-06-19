Terminatör'ün Sarah'sı Stranger Things'in 5. sezonunda yer alacak

Yayınlanma: 19.06.2023 - 17:43

Güncelleme: 19.06.2023 - 17:43

Senaristliğini ve yönetmenliğini Duffer Kardeşler'in üstlendiği ABD yapımı Stranger Things dizisi, 83 ülkede ilk sıralarda yer alarak en çok izlenen dizi oldu. 2016 yılından bu yana her sezon izleyicisiyle buluşmaya devam eden dizi, son olarak 4. sezon 2. kısım ile izleyicilerinin karşısına çıktı. 4. sezonu 2022'nin en çok izlenen dizisi olarak listelerdeki yerini aldı. 6 yıldır yayın hayatına devam eden gençlik dizisi, 5. sezonuyla final yapacak. Fakat 5. sezon çekimleri, Amerikan Senaristler Birliği'nin 2 Mayıs tarihinde başlattığı grev nedeniyle ertelendi.

Çekimleri durdurulmuş olsa da diziyle ilgili gelişmeler sürüyor. Yapım; kadrosuna Terminatör serisi ile tanınan ünlü oyuncu Linda Hamilton'ı kattı. Ekibe yeni katılan Linda Hamilton’ın karakteriyle ilgili ayrıntılar gizli tutulsa da, yeteneği ve 80’lerin ikonik duruşu göz önüne alındığında, 5. sezon olaylarının gelişiminde önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor.

EN SON SEZONDA NELER OLDU?

9 bölümden oluşan sezonda yaşanan korkunç olayların ardından Byers ailesi Eleven ile birlikte Hawkins kasabasından ayrılır. Bu durumun Mike ile Eleven’ın ayrılmasına neden olsa da ikili Şükran Günü’nden yeniden bir araya gelecektir. Bu sırada Rus bilim insanları ‘baş aşağı dünya’ ile ilgili araştırmalarına devam eder.

STRANGER THİNGS'İN 5. SEZONUNDA NELER BEKLENİYOR?

Duffer Kardeşler daha önce gelecek sezonun önceki dört sezondan çok farklı olacağını açıklamıştı. Açıkça çok şey değişti: takım Demogorgan’ları daha iyi anlamayı ve Vecna’dan kaçmayı başardı. Öte yandan Baş Aşağı Dünya’nın varlığının Hawkings üzerindeki çarpıcı etkisi de daha net şekilde ortaya çıktı. 5. sezonla birlikte hepsi bir araya gelecek ve Eleven ile Vecna’nın final karşılaşması yaşanacak.

LİNDA HAMİLTON KİMDİR?

Linda Hamilton Altın Küre Ödülü'ne aday gösterilen Amerikalı oyuncudur. Linda Hamilton, 6 filmden oluşan The Terminator serisinde Sarah Connor rolüne hayat vermişti. Ünlü oyuncu ekranlara en son James Cameron tarafından yönetilen Avatar: Suyun Yolu filmiyle çıktı.

Diğer dikkat çeken rolleri arasında Children of the Corn (1984), King Kong Lives (1986) ve Dante’s Peak (1997) gibi yapımlar yer alıyor.