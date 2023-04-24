Stranger Things'in yaratıcılarından yeni dizi geliyor

Yayınlanma: 24.04.2023 - 11:15

Güncelleme: 24.04.2023 - 11:15

Dünyanın en popüler video yayın platformlarından biri olan Netflix, The Boroughs adlı yeni bir dizi çıkarmayı planlıyor. Dizinin yapımcıları Matt ve Ross Duffer kardeşler üstlenecek.

Matt ve Ross Duffer kardeşler popüler Netflix dizisi Stranger Things'in yapımcılığını yapıyor. Ancak Stranger Things 5. sezon itibariyle sona erecek. Dizinin sona ermesinin ardından başarılı yapımcılar yeni Netflix dizisi The Boroughs üzerinde çalışmaya başlayacak.

THE BOROUGHS'UN KONUSU NE?

The Boroughs, New Mexico çölünde geçecek. Emekli bir topluluğun hikayesini konu alacak olan dizi, bir grup kahramanın dünyayı tehdit eden bir tehdide karşı birleşmesini konu alacak.

Duffer kardeşler dizi ile ilgili "Jeff ve Will'in yaılarının uzun süredir hayranıyız. Bize 'The Boroughs' fikrini getirdiklerinde ellerinde çok özel bir şey olduğunu hemen anladık. 'The Boroughs'taki kahramanlar 'Stranger Things'teki çocuklardan yaş olarak büyük olsalar da, benzer şekilde sevimli ve uyumsuz bir gruplar. Bu korkutucu, komik ve dokunaklı macerada onlara katılmanız için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.