Yargı'dan olaylı şekilde ayrılmıştı: Yeni dizisi ve partneri belli oldu

Yayınlanma: 08.11.2023 - 12:30

Güncelleme: 08.11.2023 - 12:32

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde başrol oynarken sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ayrılan Mehmet Yılmaz Ak, daha sonra yapım şirketiyle sorunlar yaşamıştı. Bir süredir projelerde yer almayan Ak, Demet Evgar ile Bahardan Önce isimli dizide rol alacak.

KARI KOCAYI OYNAYACAKLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mehmet Yılmaz Ak'ın MF Yapım'ın yeni dizisi Bahardan Önce'yle el sıkıştı. Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı dizinin kadın başrol oyuncusu ise Demet Evgar oldu.

Merak uyandıran diziyle anlaşma aşamasında olan Evgar ile Mehmet Yılmaz Ak'ın karı kocayı oynayacağı öğrenildi. Kore dizisi Doctor Cha'dan Show TV için uyarlanan dizinin hazırlıkları devam ediyor.

SAĞLIK DURUMUNU GEREKÇE GÖSTERİP YARGI DİZİSİNDEN AYRILMIŞTI

Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dizisinden ayrılırken yaptığı açıklama sağlık durumunu gerekçe göstererek "Ülke olarak hepimizi derinden etkileyen deprem ve sonrası süreçte, zor günler geçiren ailem ve sevdiklerimin her anlamda yanında olabilmek adına aldığım bu kararı, anlayışla karşılayan Ay Yapım ile ekibe teşekkür ederim. Sağlığımla alakalı uzun vadede endişe edilecek bir durum yoktur" demişti.

YAPIM ŞİRKETİ: KALAN SAHNELERİNİ ÇEKMEYE GELMEDİ

Yapım şirketi Ay Yapım ise yaptığı açıklamada Ak'ın çekimlere gelmediğini belirterek "Oyuncumuz Mehmet Yılmaz Ak, 55'inci bölüm çekimleri esnasında önce üç günlük, ardından da 10 günlük rapor alıp bölümde kalan sahneleri çekmeyi reddederek diziden ayrılmıştır. Kendisiyle yapılan görüşmelerde sosyal hayatına zaman bulamadığını, dolayısıyla projeye devam etmenin kendisine değersiz hissettirdiğini belirtmiştir. En azından iki bölüm daha devam etmesi rica edilmiştir. Bu teklifimiz reddedilmiştir. Yarım kalan bölüme sonradan ek sahneler çekilip, bölüm son anda yetiştirildi. Yeniden yazılan senaryolar sebebiyle de tüm ekip zamanlama açısından sıkıntıya girmiştir. Oyuncumuz ölüm sahnesi için dahi sete gelmeyi reddedince, karakterin öldüğüne inandırma yolu olarak bulunmuş final sahnesi ise, sözü edildiği gibi intikam güdüsüyle yazılmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

"DİZİDEN AYRILMAK İSTEDİĞİMİ BİRÇOK DEFA YAPIM ŞİRKETİNE BİLDİRMİŞTİM"

Yapım şirketinin açıklamasını paylaşan senarist Sema Ergenekon, "Bazen hiçbir şey göründüğü gibi değildir" yazmıştı.

Bu açıklamalar üzerine Ak, Instagram'dan kendisini savunarak şunları söylemişti:

"Sevgili Yargı izleyicileri; Öncelikle hakkımda çıkan yönlendirmeli paylaşımlara ve haberlere çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Diziden erken ayrılmak zorunda kaldığım doğrudur. Bunun nedenlerini belirten bir açıklama daha önce yapmıştım. Bu karar; belirtildiği gibi bir anda alınan bir karar olmadı. Haftalar öncesinden (çekimlerim devam ederken) sağlık sorunlarım sebebiyle çekimlere devam edemeyeceğim birçok defa yapım tarafına bildirmiş ve maalesef bir geri dönüş alınmamıştır. Kayıtsız kalınmıştır. Hem Yargı izleyicilerine, bensiz de devam edeceğine inandığım hikayesine, işin senaristlerine, yönetmenine, ekibine, meslektaşlarıma saygıda kusur etmemek için, anlayışınıza sığınarak daha da detaylı yazmamayı uygun görüyorum. 55 bölümdür emek verdiğim Yargı dizisi tarafından, eksik, taraflı açıklamalarla yapılan bu ithamları ve kariyerime verilmesi istenen bu zararı hak etmiyorum. Adaletli de bulmuyorum."