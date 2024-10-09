'The Night Agent' yeni sezon çekimleri İstanbul'da gerçekleşecek...

Yayınlanma: 09.10.2024 - 18:06

Güncelleme: 09.10.2024 - 18:06

Netflix, popüler aksiyon dizisi "The Night Agent"tan 3. sezon gelecek. Sony Pictures yapımı dizi, yıl sonunda İstanbul'da bir prodüksiyon birimine başlayacak ve ardından 2025'te New York'ta çekimlere geri dönecek.

1. Sezonda, alt düzey FBI ajanı Peter Sutherland (Basso) ABD Başkanı'nın hayatını kurtarmaya yardım ederek ona Gece Ajanı olma şansını kazandırmıştı. Netflix'in logline'ına göre, 2. Sezonda, “Night Action'ın gizli organizasyonunda çalışmak Peter'ı tehlikenin her yerde olduğu ve güvenin az olduğu bir dünyaya itecek.”

Variety, dizinin 1. Sezonuyla ilgili incelemesinde, "'The Night Agent' merak ve entrikayla kıvılcımlar saçan, izleyicileri dur durak bilmeyen bir hızla ilerleten zengin detaylara sahip bir dizi" diye yazdı.

Dizinin başrol oyuncuları Basso ve Luciane Buchanan'a Amanda Warren, Arienne Mandi, Louis Herthum, Berto Colon, Brittany Snow, Teddy Sears, Michael Malarkey, Keon Alexander, Navid Negahban, Rob Heaps, Marwan Kenzari, Elise Kibler ve Dikran Tulaine de eşlik ediyor.