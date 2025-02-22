The Sun Gazetesi muhabirinden Seferihisar’a övgü dolu yazı

Yayınlanma: 22.02.2025 - 17:50

Güncelleme: 22.02.2025 - 17:50

Aylık 31.1 milyon okuyucusuyla İngiltere’nin en çok okunan gazetesi olan The Sun Gazetesi’nin muhabiri Jessica Lester, Seferihisar’a gelerek bölgeyi kaleme aldı.

Lester, Seferihisar’ı "Türkiye’nin gizli kalmış cevheri" olarak nitelendirdi ve yazısında şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye’yi bildiğinizi düşünebilirsiniz ama size, muhtemelen daha önce duymadığınız gizli bir cevher barındırdığını söylesem ne derdiniz?

İzmir’in batısında, sadece yarım saat uzaklıkta, hareketli pazarları ve büyüleyici koylarıyla dolu bir bölge bulunuyor: Seferihisar, ülkenin en iyi saklanan sırlarından biri olabilir"



MANDALİNA AĞAÇLARI, ANTİK KALINTILAR VE ZEYTİNLİKLER

Seferihisar’ın büyüleyici bir yer olduğunu belirten Lester, "Yüzyıllar öncesine dayanan tarihiyle göz kamaştırıyor ve Meryem Ana’nın yaşadığına inanılan temeller üzerine inşa edilmiş yeniden yapılandırılmış bir ev bu bölgede bulunuyor. Ama Seferihisar sadece tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkmıyor. Bu huzurlu bölge, içerilere doğru uzanan geniş arazilerde mandalina ağaçları, zeytinlikler ve binlerce yıllık antik kalıntılar arasında keyifli yürüyüşler yapmak için ideal. Elbette, bölgenin sıcak güneşinden yararlanmak için otelden ayrılmanıza bile gerek yok. Daha uzaklara gitmek isterseniz, çeşitli tur şirketleri Kuşadası’ndan ve Seferihisar’dan Samos’a günlük tekne turları düzenliyor" ifadelerini kullandı.



TARİH TUTKUNLARI İÇİN BİR CENNET



Tarih sevenler için bölgenin harika olduğunu yazan Lester, sözlerini şöyle noktaladı:

"Tüm bu aktivitelerin yanı sıra, tarih meraklıları bu bölgeyi özellikle sevecektir. Çünkü Seferihisar, Pompeii’den daha büyük ve daha etkileyici olduğu söylenen antik Efes kentine son derece yakın bir konumda bulunuyor. Bölge halkı, bu büyüleyici antik kentin görkeminden büyük bir gurur duyuyor.’’