Seferihisar’da “Cumhuriyet” sevinci

Yayınlanma: 22.10.2024 - 11:19

Güncelleme: 22.10.2024 - 11:19

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İzmir’in ilçelerinde başlattığı “Cumhuriyet Her Yerde” şenlikleri Seferihisar’ın Ulamış Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikle devam etti. Ulamış Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Etkinlik öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcıları İnanç Karabulut ve Nuriye Hepterlikçi ve Ulamışlılar ile selamlaşarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

“KADINLARI VE ÇOCUKLARIMIZI KORUMAKTA ZORLUKLAR ÇEKİYORUZ”

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, “Biz Cumhuriyet’ten önce özgürlük, sonra adalet, sonra eşitlik ve nihayet kurumları ve kurallarıyla demokrasiyi anlıyoruz. Aslında bunları yaşatmak için bugüne kadar çok çaba verildi. Hala veriliyor. Vardığımız yerde bugün kadınları ve çocuklarımızı koruyup kollamakta zorluk çekiyoruz. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu yana çok büyük bir çaba içerisindeyiz. Geleceğin hepimiz için iyi olacağını düşünüyorum. Cumhuriyet’e sahip çıkmaktan başka çaremiz yok ve bunun için yapmamız gereken tek şey çalışmak” ifadelerini kullandı.

MÜZİK VE SANAT DOLU ŞÖLEN

Kutlamalar İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Perküsyon Orkestrası’nın performansıyla başladı. Perküsyon sanatçıları, vurmalı çalgılarla izleyenlere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Dairesi sanatçısı Pelin Kadıoğlu sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi. Pelin Kadıoğlu’nun Türk Halk Müziği performansının ardından sahneyi İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatrolarına bıraktı.

ATATÜRK KARTPOSTALLARI VERİLDİ

Etkinlik alanında İzmir Büyükşehir Belediyesi alana Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) standı kurularak vatandaşların talepleri toplandı. Ayrıca çocuklar için teknolojiden origamiye çeşitli atölyeler yapıldı. Gençler için sanal gerçeklik uygulaması, engelli yurttaşlar için sokak farkındalık çalışmaları yürütüldü. Alana Atatürklü Yıllar Fotoğraf Sergisi kuruldu. Gezici kütüphanede ise yurttaşlara Atatürk fotoğraflarından oluşan kartpostallar hediye edildi.

“CUMHURİYET NEFES ALMAK GİBİ HER ŞEY DEMEKTİR”

Etkinliklere büyük bir coşku ile eşlik eden Ulamışlılar adeta Cumhuriyet ruhunu yaşadı. Etkinliği izleyen Ersan Kural, “Cumhuriyet bizim için en önemli kavram. Doğduğumuzdan beri bununla büyüyoruz. Ama ne yazık ki kıymetini bilmeyenler oluyor. Okumuş okumamış her insan Atatürk ve Cumhuriyet’e gereken değeri vermeli. Yoksa Cumhuriyet’in bir anlamı kalmaz. Cumhuriyet nefes almak gibi her şey demektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok yakışan bir etkinlik bu. Zaten en başta onun yapması lazım. Belediyemizin bu faaliyetlerini her zaman destekliyoruz” şeklinde konuştu.

“DAHA HUZURLU VE GÜVENLİ BİR TÜRKİYE İÇİN CUMHURİYET”

Ailesiyle etkinliklere katılan Erol Bektaş ise, “Çok yararlı, faydalı bir etkinlik oldu. Çocuklarımla birlikte geldim. Çocuğumun doğum günüydü bugün. Bu sayede daha da güzel eğlendiler. Herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Türkiye’nin daha huzurlu, daha güvenli bir ülke olması için Atatürk’ün bize verdiği değerlere herkesin daha çok sahip çıkması gerekiyor” dedi.

Program şöyle devam edecek:

22 Ekim Salı - Çeşme Germiyan Mahallesi (16.00-19.00)

23 Ekim Çarşamba - Selçuk Belevi Mahallesi (16.30-19.30)

23 Ekim Çarşamba - Menemen Seyrek Gazi Mustafa Kemal Mahallesi (18.00-21.00)

24 Ekim Perşembe - Beydağ Cumhuriyet Mahallesi (16.30-19.30)

25 Ekim Cuma - Kınık Yayakent Mahallesi Cumhuriyet Meydanı (15.00-18.00)

25 Ekim Cuma - Kiraz Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı (16.00-19.00)

26 Ekim Cumartesi - Karaburun Mordoğan Cumhuriyet Meydanı (14.00-18.00)

27 Ekim Pazar - Torbalı Saipler Mahallesi (16.00-19.00)

27 Ekim Pazar - Ödemiş Konaklı Mahallesi Köy Meydanı (18.00-22.00)

27 Ekim Pazar - Dikili Çandarlı Mahallesi (15.00-18.00)

28 Ekim Pazartesi - Bergama Yenikent Mahallesi (14.00-19.00)