Theo Angelopoulos: Sonsuza dek...

04 Kasım 2022 Cuma, 10:47

63. Selanik Uluslararası Film Festivali, Yunanlı yönetmen, senarist, şair, uzun yıllar festivalin onursal başkanlığını yapan Theo Angelopoulos (1935-2012) için özel bir bölüm düzenliyor. Bu özel bölümün adı Angelopoulos forever ! (Angelopoulos sonsuza dek !) Yunan ve dünya sinemasının en büyük ustalarından Theo Angelopoulos’u 10 yıl önce The Other Sea (Öteki Deniz) filminin çekiminde yitirdik.

Etkinlik, Angelopoulos’un ilk uzun metrajı Anaparastasi (Yeniden Yaratma/ 1970) ile bugüne dek bilinmeyen, gösterilmeyen yönetmenle meslekdaşı Nikos Panayotopoulos’un etkileyici söyleşini kaydeden To Each Their Voice: Theo Angelopoulos and Nikos Panayotopoulos belgeselini festival izleyicisine sunuyor.

Festivalin ana etkinliği Angelopoulos sonsuza dek’te Anaparastasi: Reconstruction, Reenactment, Reconstitution adlı sergi filmle ilgili çeşitlilikleri ve farklı versiyonları içeriyor. Sergide 11 Yunanlı ve yabancı görsel sanatçı Angelopoulos’un uzun metrajından nasıl etkilendiklerini gösteren çalışmalarını sunuyorlar. Bu özel sergide Larry Amponsah, Dimitris Anastasiou, Antonis Donef, Eirene Efstathiou, Andrew Pierre Hart, Lina Hentgen, Gaelle Hippolyte, Magdalena Karpinska, Natalia Manta, Asako Masunouchi, Vivi Papadimitriou, Antonis Theodoridis’in tabloları yer alıyor.

The Other Sea filminin çekiminde set fotoğrafçılığı yapan Nikos Panayatopoulos’un fotoğraflarının sergisi de ilk kez Selanik’te halkla buluşuyor. “The ‘Sea’ in the Port” adlı sergideki fotoğraflar efsane sinemacının benzersiz sanatını, vizyonunu yansıtıyor. Her iki serginin küratörlüğünü festivalin sanatsal yönetmeni Orestis Andreadakis yaptı.

Anaparastasi’de Toula Stathopoulou, Yannis Totsikas, Thanos Grammenos, Petros Hoedas, Michalis Fotopoulos, Yannis Balaskas oynuyor. Senaryo Theo Angelopoulos’un. Statis Karras, Thanassis Valtinos, Yorgos Arvanitis filmin görüntü yönetmenleri. Anaparastasi, Epir bölgesindeki Tymphaea köyünde geçer. Almanya’da çalışan göçmen işçi uzun bir süre sonra evine döner, karısı Eleni ve Eleni’nin evli sevgilisi Christos tarafından öldürülür.

Soruşturma başlar. Köylülerin tanıklıkları, gazete haberleri olayın sosyolojik boyutunu ortaya çıkarır. Köyün dramatik sosyal gerçekliği köylerden modern kentlere amansız göçü yansıtır. Köyün nüfusu 1939’da 1250 kişi iken 1965’te 85’e düşmüştür. Köy metaforik anlamda ölümün eşiğindedir: okul, kilise, sağlık ocağı, dükkanlar kapalıdır, kültürünü ve geleneklerin gün geçtikçe yitirmektedir.

Antonis Kokkinos ile Yannis Soldatos’un ortaklaşa yönettikleri To Each Their Voice; Theo Angelopoulos and Nikos Panayotopoulos adlı belgesel bilinmeyen etkileyici bir söyleşiyi aktarıyor. Seksenlerin ortasında Aegokeros yayınları sinema ve tiyatro dergisi yayınlamak üzere harekete geçer. Yeni Yunan sinemasının öncüleri, iki eski arkadaş Theo Angelopoulos ile Nikos Panayotopoulos dergi tarafından ilk sayıda yer almak için seçilirler.

Bir yaz gecesi Angelopoulos’un yazlık evi Mati’de bir araya gelen iki yönetmenin üç saatlik söyleşisi Kokkinos’la Soldatos tarafından belgelenir. Ne yazık ki bu söyleşi yayınlanmaz. Otuzbeş yıl sonra kasetler ve dökümler bulunur. Paris yıllarından başlayan söyleşi Panayotopoulos’un yönetmen asistanı olduğu, Theo Angelopoulos’un ilk kısa metrajı The Forminx’e dek uzanır.

İngilizce ve Yunanca yayımlanan Theo Angelopoulos kitabında ana sergide yer alan 11 sanatçının çalışmaları, Nikolas Ventourakis, Alexandra Masmanidi, Ilias Sipsas’ın fotoğrafları yer alıyor.