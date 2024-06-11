Tolga Karaçelik, yeni filminin prömiyerini New York'ta yaptı

Yayınlanma: 11.06.2024 - 17:06

Güncelleme: 11.06.2024 - 17:06

"Gişe Memuru", "Sarmaşık" ve "Kelebekler" filmleriyle tanınan yönetmen Tolga Karaçelik, yazıp yönettiği dördüncü, İngilizce çektiği ilk film olan "The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer" (Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Bir Yazarın Sığ Hikayesi) seyirciyle ilk kez, çekimlerinin de gerçekleştiği New York’ta buluştu.

5 – 16 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2024 Tribeca Film Festivali’nin Spotlight bölümüne seçilen film, 8 Haziran Cumartesi günü SVA Theatre’da dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Gösterime Karaçelik’in yanı sıra filmin başrol oyuncuları ABD’li yıldızlar Steve Buscemi, Britt Lower ve John Magaro katıldı.

ÇEKİMLERİ 22 GÜN SÜRDÜ

Kara komedi türündeki filmin 22 gün süren çekimleri New York’un farklı noktalarında; post prodüksiyon çalışmaları ise New York, Los Angeles ve İstanbul’da gerçekleşti. Filmin yapımcılığını Sinan Eczacıbaşı, Alihan Yalçındağ ve Scott Aharoni tarafından kurulan Curious Gremlin ve Wren Arthur ile Steve Buscemi’nin Olive Productions şirketleriyle birlikte Tolga Karaçelik ve Alex Peace Power üstleniyor.

"The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer", bir boşanmanın ortasında bocalayan bir yazar ile ona gündüzleri evliliği; geceleri ise yeni kitabında kaleme aldığı seri cinayetlerdeki öldürme yöntemleri için danışmanlık yapan emekli bir seri katilin tesadüfi ve tuhaf arkadaşlığını konu alıyor.





